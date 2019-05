ilfogliettone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il mese di maggio si e' aperto conche hanno ottenuti grande successo al botteghino, come 'Stanlio e Ollio' che, pero', non regge il confronto con il vero successo del momento, 'Avengers: Endgame'. In attesa didal successo annunciato, come il live-action di 'Aladdin' e 'Godzilla: King of the Monsters', maggio continua a offrire una ricca programmazione, dai documentari alle commedie e agli horror, passando per 'Pikachu', attesissimo primo live-action sui famosi mostri tascabili.- CHE FARE QUANDO IL MONDO E' IN FIAMME? - Giovedi' è uscito 'Che fare quando il mondo e' in fiamme?', ildocumentario diretto da Roberto Minervini. Si tratta di una riflessione sul concetto di razza in America. Il documentario parla di Judy, che cerca di mantenere a galla la propria famiglia allargata; Ronaldo e Titus, due fratelli che vivono in un quartiere malfamato ...

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi: Lucia Annunziata, Paolo Pietrangeli, Rocco Papaleo e Sergio R… - TorinoxArturo : RT @welikeduel: Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi: Lucia Annunziata, Paolo Pietrangeli, Rocco Papaleo e Sergio Rubini.… - ilfogliettone : Da Rubini-Papaleo a Pokemon detective, film in sala - -