Cybersecurity | pronto il piano nazionale per difendere i servizi “essenziali”

(Di venerdì 10 maggio 2019) Malware (Getty Images) Ilitaliano sullaentra nel vivo. Entro la fine di maggio il Dipartimento per le informazioni sicurezza (Dis), che vigila sullo spazio cibernetico, spedirà le prime istruzioni per rinsaldare le difese deiessenziali per la vita quotidiana di cittadini e imprese, come centrali energetiche, mezzi pubblici, banche, acquedotti e ospedali. L’ufficio, guidato dal direttore Gennaro Vecchione e dal vice, Roberto Baldoni, sta ultimando le prime linee guida per attivare le protezioni previste dalla direttiva Nis (network and information security), che punta a rafforzare le risposte degli stati dell’Unione europea a un attacco cibernetico.essenziali sotto protezione Tra le varie prescrizioni, la Nis prevede che gli operatori che offronoessenziali (i cosiddetti ose), come trasporti pubblici, acqua,...

