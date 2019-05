Costanzo | ' Con Maria l' appuntamento della vita ' Amici' ? Lo seguo perché poi mi interroga'

Amici - amara confessione di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi : 'Perché sono costretto a guardarlo' : Se seguo Amici ? Sì. Perché poi vengo interrogato la mattina successiva'. Maurizio Costanzo , ospite di Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1 , parla dell'amore con Maria De Filippi e dei suoi ...

Amici - amara confessione di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi : "Perché sono costretto a guardarlo" : Se seguo Amici? Sì. Perché poi vengo interrogato la mattina successiva". Maurizio Costanzo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, parla dell'amore con Maria De Filippi e dei suoi fortunatissimi programmi. "Amici mi piace, lo vedo tutto. E vedo anche C'è posta per te, seguo tutto". Tranne Uom

Maurizio Costanzo vs Pamela Prati/ 'Matrimonio con Mark Caltagirone? È una stronz*ta' : Maurizio Costanzo stronca il matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone, rinviato per motivi di salute: ' una stronz*ata'.

Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi : Maurizio Costanzo interviene : Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi: l’Isola dei famosi divide le sue conduttrici Di recente abbiamo visto Simona Ventura e Alessia Marcuzzi lanciarsi delle frecciatine reciproche sui giornali e in tv. La prima, come i ben informati sapranno, in un’intervista aveva dichiarato di non aver apprezzato molto il modo in cui la Marcuzzi aveva gestito il […] L'articolo Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi: Maurizio Costanzo ...

Pio e Amedeo/ Critiche social : 'Scusatevi con i Cerignolani' - Maurizio Costanzo Show - : Pio e Amedeo ospiti di Maurizio Costanzo Show. I due comici sono stati criticati sui social per alcune battute durante l'ultima puntata di Amici.

Maurizio Costanzo contro Giancarlo Magalli - c'entra Adriana Volpe e quella battuta su di lei : FUNWEEK.IT - Il clamore sull'infelice uscita di cui si è reso protagonista Giancarlo Magalli a Non è l'Arena nei confronti di Adriana Volpe non è del tutto scemato e...

Costanzo contro Magalli : “Poteva evitare la frase infelice su Adriana Volte” : Giancarlo Magalli contro Adriana Volte: il commento di Maurizio Costanzo In queste settimane hanno destato molto scalpore le parole di Giancarlo Magalli pronunciate a Non è l’Arena nei confronti di Adriana Volpe. Con l’ex collega, come molti sanno, non corre buon sangue. Per questo motivo, quando Giletti gli ha chiesto di parlare di Adriana e […] L'articolo Costanzo contro Magalli: “Poteva evitare la frase infelice su ...

Alfonso Signorini truffato : la confessione al Maurizio Costanzo Show : Alfonso Signorini truffato dalle manager di Pamela Prati nel 2009 Nelle scorse settimane tutti i siti e i programmi televisivi hanno parlato del matrimonio di Pamela Prati con il “fantomatico” Marco Caltagirone. Al centro del Prati-gate e dello scandalo sul matrimonio dell’anno sono finite anche le agenti di Pamela: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo dell’agenzia Aicos. Giovedì 2 maggio in seconda serata su Canale 5 ...

Maria De Filippi - il tradimento e la storia d’amore con Maurizio Costanzo : c’entra Marta Flavi : Maria De Filippi si è raccontata da Raffaella Carrà ad A raccontare comincia tu. La conduttrice televisiva ha svelato per la prima volta in tv come è stata scoperta la sua storia d’amore con Maurizio Costanzo, raccontando di una donna che li ha sorpresi durante una telefonata molto intima, facendo un velato riferimento a Marta Flavi.

Maurizio Costanzo difende Chiara Ferragni : “Non sono d’accordo con Briatore” : Flavio Briatore contro Chiara Ferragni: Maurizio Costanzo dalla parte della moglie di Fedez Maurizio Costanzo si è schierato dalla parte di Chiara Ferragni nella querelle con Flavio Briatore. L’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci ha criticato la moglie di Fedez per via del suo lavoro da influencer e fashion blogger. Che, a detta di […] L'articolo Maurizio Costanzo difende Chiara Ferragni: “Non sono d’accordo ...

Maurizio Costanzo Show : La Confessione Shock di Vladimir Luxuria! : Maurizio Costanzo Show: Nella serata dedicata alle “opinioni”, in studio ci sono vari professionisti in merito. Oltre a Vladimir anche Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, oggi opinionisti al Grande Fratello 16. Due personaggi diversi ma molto apprezzati, o quasi! Maurizio Costanzo Show: Vladimir Luxuria si considera una opinionista a 360° su molti argomenti. Ma rivela anche qual è l’aspetto di questo lavoro che non le è mai piaciuto! Dopo la ...

Malgioglio svela cosa ha fatto a Cuba con Barbara d’Urso : la curiosità di Costanzo : Cristiano Malgioglio al Maurizio Costanzo Show: il conduttore curioso del viaggio a Cuba Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso sono diventati inseparabili negli ultimi tempi e se ne è accorto anche Maurizio Costanzo! In particolare, il conduttore ha voluto saperne di più dell’ormai famoso viaggio Cuba di Malgioglio e Carmelita. Inutile, forse, dire che sul palcoscenico […] L'articolo Malgioglio svela cosa ha fatto a Cuba con ...

Maurizio Costanzo contro Maddaloni : la critica dopo l’Isola dei famosi : Maurizio Costanzo contro Maddaloni: critiche dopo la proposta di matrimonio a l’Isola dei famosi Maurizio Costanzo ogni settimana su Nuovo risponde alle curiosità e le domande dei lettori della rivista. Spesso queste coincidono con argomenti che hanno a che fare con la TV e il mondo dello spettacolo in generale e, nell’ultimo numero del magazine, qualcuno […] L'articolo Maurizio Costanzo contro Maddaloni: la critica dopo ...