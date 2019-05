ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Beni per oltre 200 milioni di euro sono stati confiscati perché riconducibili ad attività illecite gestite dalla ‘ndrangheta. Lo ha deciso la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore della Dda Roberto Di Palma nei confronti dell’imprenditore Alfonso Annunziata, ritenuto il braccio finanziario delladi Gioia Tauro. Quattro imprese, due società di capitali, 85 immobili, 42 rapporti finanziari e 700mila euro in contanti che la Guardia di finanza aveva rinvenuto quando, nel marzo 2015, è scattato il blitz dell’operazione “Bucefalo” da cui è nato un processo, ancora in corso, che vede Alfonso Annunziata accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Su ordine del Tribunale, presieduto dal giudice Ornella Pastore, l’impero di Annunziata ètoe comprende anche il parco ...

TutteLeNotizie : Cosca Piromalli, il cuore imprenditoriale del clan diventa bene dello Stato: confiscato un… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Confiscati 215 mln beni a imprenditore E' ritenuto il 'cuore imprenditoriale' della cosca Pirom… - ilDispaccio : 'Legame indissolubile con la cosca Piromalli', confiscato patrimonio da 215 mln all'imprenditore Alfonso Annunziata… -