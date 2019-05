Corruzione : Montante - '14 anni? Più della richiesta del pm...' : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "Sono stato condannato a 14 anni? Più della richiesta fatta dalla Procura...". Così, Antonello Montante ha reagito, al telefono con uno dei suoi legali, l'avvocato Giuseppe Panepinto, alla sentenza del Gup di Caltanissetta che lo ha condannato a 14 anni di carcer

Corruzione : processo Montante - risarcite parti civili : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - Tutti gli imputati del processo Montante sono stati condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili: Camera di commercio, Industria, Artigianato di Caltanissetta, per un importo pari a 30 mila euro e Comune di Caltanissetta per un importo pari a

Corruzione : Montante condannato a 14 anni - il suo legale 'Quanto un omicidio'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Secondo l'accusa, rappresentata dai pm Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso, Montante, che dopo avere trascorso quasi un anno in carcere si trova adesso agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, avrebbe cercato di ottenere notizie riservate sui profili di alcune person

Corruzione : Montante condannato a 14 anni - il suo legale 'Quanto un omicidio'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - "Rivendichiamo la titolarità in capo a Montante di essere stato e di essere ancora il vessillo dell'antimafia e chi lo vuole abbattere è il potere mafioso che è riemerso, purtroppo allineato a quello giudiziario che inconsapevolmente sta dando un forte contributo alla sua vittoria". Pr

Corruzione : legale Montante - '14 anni in linea con clima che si respirava - quasi un omicidio' : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "I 14 anni di condanna per Antonello Montante sono perfettamente in linea con il clima che si respirava...". Sono queste le prime parole dell'avvocato Giuseppe Panepinto, legale di Antonello Montante, subito dopo la sentenza. "Leggeremo le motivazioni e capiremo

Corruzione : Montante condannato a 14 anni di carcere (2) : (AdnKronos) - L'ex Comandante della Guardia di Finanza di Caltanissetta Gianfranco Ardizzone è stato condannato a 3 anni, per lui la Procura aveva chiesto 4 anni e sei mesi di reclusione. Quattro anni a Marco De Angelis, ex funzionario della Questura di Agrigento per il quale la Dda aveva chiesto se

Caltanissetta - Antonello Montante condannato a 14 anni di carcere per associazione a delinquere e Corruzione : Quattordici anni di carcere. Tre anni e mezzo in più rispetto alla richiesta della pubblica accusa. È una sentenza pesante quella emessa nei confronti di Antonello Montante. Al gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, sono bastate meno di tre ore di camera di consiglio per condannarlo a 14 anni di reclusione. L’ex presidente di Confindustria Sicilia, considerato per un decennio un paladino dell’Antimafia, era accusato di associazione per ...

Antonello Montante condannato a 14 anni : l'ex presidente di Confindustria Sicilia accusato di Corruzione a Caltanissetta : Quattordici anni di carcere per l'ex presidente degli industriali Siciliani Antonello Montante: la condanna per corruzione arriva dal gup di Caltanissetta con la sentenza emessa dopo due ore di...

Sicilia - Montante condannato a 14 anni per Corruzione e associazione a delinquere : L’ex presidente di Confindustria Sicilia condannato con rito abbreviato. Sarebbe stato al centro di una rete spionistica soprannominata «Sistema Montante»

Corruzione : Montante condannato a 14 anni di carcere : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - L'ex Presidente degli industriali siciliani Antonello Montante è stato condannato dal gup di Caltanissetta a 14 anni di carcere. La sentenza è stata emessa dopo due ore di Camera di consiglio. Per lui la procura aveva sollecitato la condanna a 10 anni e sei mesi

Corruzione : processo Montante - gup in Camera di consiglio per sentenza : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - E' entrata in Camera di consiglio il gup di Caltanissetta Graziella Luparello che entro questa sera emetterà la sentenza del processo a carico dell'ex presidente degli industriali Antonello Montante, imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corru

Corruzione : legale Montante - 'chiediamo coerenza nel processo' : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "In questo processo viene chiesta coerenza perché gli elementi dell'accusa vanno valutati in modo compiuto e completo, per cui se determinate condotte hanno costituito un reato, lo hanno costituito per tutti, ma se, come noi riteniamo, non hanno costituito reato

Corruzione : legale Montante - 'processo risente di pressioni di tutti i tipi' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Sull'esito di questo processo non siamo per nulla fiduciosi. Questo processo risente di profonde pressioni di tutti i tipi e la nostra sensazione è che si abbia premura di chiudere il vaso di pandora che si è aperto. Da questo processo non ci aspettiamo nulla". Così l

Corruzione : legale Montante - 'vergognoso Morra - sue parole possono condizionare processo' : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "E' semplicemente vergognoso che il Presidente della Commissione nazionale antimafia nel momento in cui c'è un processo ancora in corso, venga fuori con esternazioni sulla stampa su vicende che riguardano il processo, perché queste cose possono condizionare il pr