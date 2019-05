Conte | Salvini comanda? Illusione ottica Cannabis | Di Maio attacca il leader

Conte su Salvini in un'intervista a El Pais : 'Credere che comandi lui è illusione ottica' - Sky TG24 - : Il premier, intervistato dal quotidiano spagnolo, assicura: "Alla guida ci sono io, il vicepremier è un compagno di viaggio". E sulle tensioni nell'esecutivo giallo-verde, afferma: "Ci saranno fino ...

Conte 'Non comanda Salvini'. Di Maio 'La Lega non perda la testa. I ministri non sono pagati per lamentarsi' : ... Giuseppe Conte: 'Senza urlare o sbraitare, senza minacce al mondo, in poche ore, grazie soprattutto al lavoro del presidente Conte, siamo riusciti a salvare la vita a quelle persone e a fare in modo ...

Giuseppe Conte - il gioco sporco nel governo : "Così favorirà Di Maio per affossare Salvini". Retroscena-bomba : Obiettivo: blindare il governo. Come? Giuseppe Conte un'idea ce l'ha: picchiare duro la Lega per permettere al Movimento 5 Stelle di salire nei sondaggi e, spera il premier, alle elezioni europee del 26 maggio. D'altronde, le condizioni perché questo esecutivo resti in vita qualche altro mese (i 5 a

Che comandi Salvini è un'llusione ottica - Conte - : Roma, 10 mag., askanews, - Credere che sia Matteo Salvini a comandare nel Governo 'è una illusione ottica'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato dal quotidiano ...

Conte : «Alla guida del governo ci sono io - che comandi Salvini è un’illusione ottica» L’ultimo sondaggio : la Lega perde 6 punti : Intervista del premier a El Pais: «Alla guida del governo ci sono io. Matteo è il capo della Lega ed un importante ministro, con il quale mi confronto serenamente»

Conte : «Alla guida ci sono io - che comandi Salvini è un'illusione ottica» : Nell'intervista, Conte ha analizzato anche il fronte dei rapporti con la Cina: «L'economia italiana risente molto della guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina in quanto, insieme alla Germania, è ...

Di Maio 'La Lega non perda la testa. I ministri non sono pagati per lamentarsi'. Conte 'Non comanda Salvini' : Un mix di apparenti aperture e di bordate. Il messaggio mattutino su Facebook di Luigi Di Maio - nei confronti della Lega - tiene insieme i due registri. Ma il tono polemico è evidente. Il leader ...

Conte - Salvini? Governo lo guido io : ANSA, - ROMA, 10 MAG - L'idea che nel Governo comandi Matteo Salvini è "una illusione ottica". "Alla guida ci sono io". Lo afferma Giuseppe Conte intervistato dal quotidiano spagnolo "El Pais" che ...

Conte : «Alla guida ci sono io - che comandi Salvini è un’illusione ottica» : Intervista del premier a El Pais: «Alla guida del governo ci sono io. Matteo è il capo della Lega ed un importante ministro, con il quale mi confronto serenamente»

Conte : comanda Salvini? Illusione ottica : 12.24 Nel governo "alla guida ci sono io", l' idea che comandi Salvini "è un'Illusione ottica", ha detto Conte a "El Pais". "Salvini è il capo della Lega e di una delle forze di questo governo.Un importante ministro e vicepresidente con cui ho tenuto molti confronti e incontri nei consigli dei ministri,cui partecipa anche Di Maio",prosegue Conte."Se da fuori o dall'estero", aggiunge, "sembra che nel governo comandi Salvini è una Illusione ...

Di Maio 'Dopo caso Siri - Lega non perda la testa. I ministri non sono pagati per lamentarsi'. Conte 'Non comanda Salvini' : ... Giuseppe Conte: 'Senza urlare o sbraitare, senza minacce al mondo, in poche ore, grazie soprattutto al lavoro del presidente Conte, siamo riusciti a salvare la vita a quelle persone e a fare in modo ...

Conte al quotidiano ‘El Paìs’ : “Vi sembra che comandi Salvini? È un’illusione ottica” : Un’intervista che spazia dalla crescita all’immigrazione all’economia e dove si insiste sulle polemiche interne al governo, innescate dal ministro dell’Interno. Domande a cui risponde ‘chieda a lui e non a me’. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un colloquio a tutto campo col quotidiano spagnolo El Pais (a firma di Daniel Verdú) parla della sua esperienza di governo (che finirà al termine della ...

Porti aperti e redistribuzione : Conte volta le spalle a Salvini sui migranti : ... i 'bei tempi' del caso Diciotti sono finiti Una nave della Marina Militare salva 36 persone al largo della Libia e Salvini accusa Trenta di fare ostruzionismo alla sua politica dei Porti chiusi ...

Conte al quotidiano ‘El Paìs’ : “Da fuori sembra che comandi Salvini? È un’illusione ottica” : Un’intervista che spazia dalla crescita all’immigrazione all’economia e dove si insiste sulle polemiche interne al governo, innescate dal ministro dell’Interno. Domande a cui risponde ‘chieda a lui e non a me’. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un colloquio a tutto campo col quotidiano spagnolo El Pais (a firma di Daniel Verdú) parla della sua esperienza di governo (che finirà al termine della ...