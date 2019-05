Confindustria Sicilia | Montante condannato a 14 anni

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Angelo Scarano L'ex presidente di, Antonello, è statodopo due ore di Camera di consiglio Antonelloex presidente di Confidustriaè statoa 14di carcere. La sentenza è arrivata dopo due ore di camera di consiglio. Per lui la procura aveva sollecitato la condanna a 10e sei mesi di carcere. Presente alla lettura della sentenza il Procuratore capo Amedeo Bertone, l'aggiunto Gabriele Paci e i pm Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso.non era presente. Con questa sentenza si è chiusa la prima parte dell'inchiesta sul "sistema" che era stata portata avanti dal 2014 dopo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.attualmente resta indagato anche per concorso esterno in associazione mafiosa. Nell'ambito del processo l'ex Comandante della Guardia di Finanza di ...

