Confindustria a governo | l' economia è ferma | stop contraddizioni

Sblocca cantieri - Confindustria al governo : "Ripartire subito" : Anche le tempistiche sono fondamentali per avere effetti sull'economia. Secondo Confindustria molto dipenderà "dall'efficacia e dalla semplicità delle misure, nonché dai tempi della loro effettiva ...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Noi criticati quando abbiamo parlato di crescita zero - ora siamo allo 0 - 1%” : “La grande sfida è la manovra di autunno, dove si devono trovare le risorse. Forse è arrivato il momento di un bagno di realismo per il Paese“. A rivendicarlo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, tornato ad avvertire il Governo M5s-Lega. “È evidente che nei decreti crescita ci sono cose che abbiamo condiviso. È evidente che è un piccolo passo, un cambio di guardia”, ha aggiunto, nel corso di un incontro ...

Governo nel mirino - il DEF non convince : i dubbi di Confindustria e Sindacati : Così la Cisl nel corso di un'audizione sul Def in Senato, sottolineando che 'lo scatto delle aliquote riabbasserebbe la dinamica dell'economia italiana, sul limite della stagnazione, agendo su ...

Tutta l'innovazione del Governo nel Def. Confindustria e gli esperti : "Strategia parziale e confusa" : 'L'Italia si muove come un bradipo verso l'innovazione della propria economia. Come dimostra, tra le altre cose, anche l'avvio ritardato dei competence center universitari, necessari per aggiornare ...

Per Confindustria il Def è "un bagno di realismo del governo". Critici i sindacati : "È una scatola vuota" : "È un bagno di realismo del governo". Descrive così il Def varato dal governo Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. "Ora è evidente che lo stesso governo prevede un incremento della crescita dato lo sblocca cantieri e il decreto crescita su cui le aspettative chiaramente si elevano nella logica della previsione futura e sulla competitività del Paese".Boccia ha definito il Documento di economia e finanza ...

Giovani Confindustria su Rapporto Ocse : dal Governo misure insufficienti : Il rallentamento dell'economia italiana e internazionale è sotto gli occhi di tutti e le riforme messe finora in campo dal Governo sono del tutto insufficienti". PAESE SPACCATO - "I dati - prosegue ...

L'allarme di Confindustria : 'ora dl crescita e sblocca cantieri - governo compatto o meglio il voto : Dall'opposizione attacca Renato Brunetta: 'Anche Tria se ne è accorto che sarà un anno a zero crescita. Manovra correttiva inevitabile'

Confindustria e le perplessità sul governo Lega-M5S : 'Se ci sono diversenge strutturali meglio il voto' : ... 'Divergenze, serve compattezza' Il dialogo tra Confindustria e il governo è forte: 'Abbiamo fatto le nostre proposte sulla crescita con un obiettivo chiaro: definire gli impatti sull'economia reale. ...

Confindustria - Boccia : "O da Governo c'è responsabilità o meglio elezioni" : Tria, crescita verso lo zero ma no manovra correttiva Di fatto, in maniera indiretta il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dal Festival dell'Economia di Firenze, illustrando lo stato di salute ...

Vincenzo Boccia - Confindustria - al Governo : 'Datevi una mossa - reagire al rallentamento economico' : Sulla questione italiana, credo che dobbiamo tornare ai fondamentali dell'economia del Paese, recuperare fiducia. Dobbiamo da un lato evitare la stagione degli alibi e delle colpe, e dall'altro ...

Vincenzo Boccia (Confindustria) al Governo : "Datevi una mossa - reagire al rallentamento economico" : Si sono sentiti dare dei gufi, ma alla fine anche il ministro dell'Economia ha dovuto riconoscere che i segnali di "crescita zero" ci sono tutti. Vincenzo Boccia, leader degli industriali, chiede al Governo di "darsi una mossa", perché l'attuale stallo è insostenibile. "Non si può galleggiare" dice il presidente di Confindustria in un'intervista a Mezz'ora in più su Raitre.Quando il Centro studi di Confindustria ha ...

Cosa dice al governo Boccia di Confindustria : Roma, 31 mar., askanews, - 'Il punto non è dibattere sui decimali' del Pil 'ma come reagire come Paese. Dobbiamo reagire noi, recuperare fiducia e lavorare sui fondamentali. Bisogna evitare la ...