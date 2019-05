Con l' affluenza al 50% M5S e Forza Italia rischiano di uscire dalle Europee con le ossa

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il quadro che emerge in vista delle elezioniappare piuttosto nitido: la Lega di Salvini oltre il 30%, il Movimento 5 Stelle appaiato al Pd sopra il 20%,appena sotto il 10%, FdI di un po’ sopra il 5%, e Più Europa sotto il 4% che consente di andare a seggi. Considerando le tendenze si osserva un leggero calo della Lega, l’arresto della propensione a scendere del M5S, la conferma al recupero del Pd. In realtà questo quadro nasconde alcuni significativi elementi di opacità e di incertezza legati principalmente a due incognite: la tradizionale quota di elettori che non rivelano per chi voteranno e soprattutto l’interrogativo legato a quanti saranno glini che il 26 maggio andranno a votare. Se infatti la tendenza al calo della partecipazione alle elezionidovesse ...

