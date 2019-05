Clima e ambiente | vicino alla causa il presidente della camera Fico | “dobbiamo lavorare

Blitz di Greenpeace a Trieste : “Basta carbone. Priorità a salute - Clima e ambiente” [GALLERY] : Attiviste e attivisti di Greenpeace sono entrati in azione questa mattina a Trieste, in occasione dell’assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali, portando una riproduzione di una centrale a carbone proprio all’ingresso del Palazzo dei congressi della Stazione marittima, sede dell’evento. Gli attivisti e le attiviste hanno protestato pacificamente per denunciare “gli inquinanti affari che il gruppo assicurativo continua a tenere ...

Ambiente : i microorganismi influenzano la geologia e il Clima : Possono i microbi presenti in Ambiente influenzare processi geologici su grande scala? Apparentemente si. Un nuovo studio, pubblicato su Nature, mostra che i microorganismi presenti nel sottosuolo sono direttamente o indirettamente responsabili del sequestro di grandi quantità di CO2 proveniente dal riciclo della crosta terrestre in zone di subduzione. Lo studio ha visto impegnate 27 istituzioni di sei paesi: tra i coautori e responsabili ...

Ambiente e sostenibilità : a Roma si parla di salute e Clima : salute e clima. Si tratta del focus scientifico del Villaggio per la Terra (dal 25 al 29 aprile al Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese), in programma domani alle 11:30, organizzato in collaborazione con il dipartimento ”Scienze della salute della donna e del bambino e di sanità pubblica” dell’Università Cattolica di Roma, diretto dal professor Walter Ricciardi. Nel dibattito si darà voce all’impegno di centinaia di ...

Clima - Legambiente : “La politica dia una risposta concreta a chi è al fianco di Greta” : Salvare il Clima e fermare la febbre del pianeta, dare un futuro e nuove speranze ai giovani. È quello che oggi Greta e decine di migliaia di giovani hanno chiesto in piazza a Roma durante la manifestazione per il Clima. Appelli e richieste che devono essere assolutamente ascoltate e che il Governo deve saper tradurre in azioni concrete, approvando entro l’anno un Piano energia e Clima più ambizioso di quello inviato a Bruxelles, eliminando i ...

Clima : salta incontro Greta con ministro Ambiente Costa : Roma, 19 apr. - (AdnKronos) - salta l’incontro tra Greta Thunberg e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L’attivista svedese avrebbe dovuto incontrare il ministro privatamente prima del suo intervento dal palco di piazza del Popolo a Roma. Al ministro è stato proposto di venire in piazza per inc

Greenpeace : la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo “sostiene gli allevamenti intensivi - danneggiano ambiente e Clima” : “Oggi la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha votato a favore di una riforma della Politica Agricola Comune (PAC) che continua a sostenere un sistema inquinante e dannoso. La Commissione, infatti, ha respinto tutte le proposte avanzate dalla Commissione ambiente, tra cui quella di tagliare i finanziamenti pubblici agli allevamenti intensivi e quelle per limitare densità e numero di animali ammassati nelle aziende che ricevono ...

Clima - i medici per l’ambiente : l’Italia non fa abbastanza : L’associazione italiana medici per l’Ambiente chiede un incontro urgente ai ministri dell’Ambiente e della Salute lamentando che “non stiamo lottando abbastanza per fermare i cambiamenti Climatici” e per “spiegare come una reale e rigorosa applicazione del principio ‘la salute in tutte le politiche’ possa rappresentare uno strumento idoneo a migliorare l’ambiente e mitigare i cambiamenti ...

La lotta al camnbiamento Climatico comincia dalle città : l'appello di Legambiente Catania : Il circolo Legambiente Catania ha redatto un programma che suddivide le problematiche ambientali in otto tematiche da affrontare: l'uso sostenibile del suolo, l'economia circolare, l'adattamento ai ...

Ambiente - Macron : “Troppo poco spazio per il Clima nel dibattito al summit Ue” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lamentato delle conclusioni “altamente insufficienti” sul clima al termine del summit Ue a Bruxelles. “Oggi non rispondiamo con chiarezza né agli impegni presi a Parigi nel 2015, né alle sfide constatate sul piano scientifico dai migliori esperti, né alla legittima impazienza della nostra gioventù che manifesta ogni settimana nelle nostre capitali e altrove”, ha detto Macron in ...

Ambiente - Fico vede Masset : “Al centro priorità su Clima e salario minimo” : Un incontro “cordiale, il primo dal rientro dell’ambasciatore in Italia. Si è parlato di cooperazione fra Camera e Assemblea nazionale ma soprattutto di Europa. Due i temi principali sul tavolo: clima e salario minimo europeo, all’interno di un discorso su Ambiente e questioni sociali che sono priorità per l’Unione europea”. E’ quanto viene riferito da fonti di Montecitorio, al termine dell’incontro tra ...

Clima - Uecoop : 7 millennials su 10 riciclano per la difesa dell’ambiente : “Per 7 millennials su 10 in Italia riciclare oggetti usati è un modo per difendere l’ambiente e favorire la sostenibilità“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati “Second hand economy” in relazione alla giornata mondiale del riciclo del 18 marzo 2019. “Un atteggiamento responsabile che coinvolge in modo particolare la generazione nata negli anni Ottanta e Novanta ma con una ...

In corteo per l'ambiente (ma impreparati). Cambia il Clima? "A causa dello spread..." : La domanda è lecita: in migliaia di studenti oggi sono scesi in piazza in molte città italiane (e del mondo) per la difesa dell'ambiente. Legittimo e magari pure lodevole. Quanto se sanno però gli studenti/manifestanti di Cambiamenti climatici?Il Messaggero è andato in piazza a Roma per fare alcune domande sul clima agli studenti in piazza. "Manifestiamo per il futuro dell'ecologia", dice un ragazzo. Ma quando la giornalista gli chiede "cosa ...