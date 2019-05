Clementino | Il rap mi ha salvato la vita

Clementino - tra gli ultimi superstiti del rap verità : "Basta inneggiare alla droga e pensare solo ai like" : Sulla copertina di Tarantelle , il suo nuovo disco, c'è un giovanissimo Clementino con tanti riccioli d'oro in testa. È uno scatto che risale a quando Clemente Maccaro aveva 16 anni. A quando il sogno ...

Clementino : 'In 'Tarantelle' il 'real rap' contro i like sui social' : 'Tarantelle': non solo il nome di un ballo ma, nel dialetto napoletano, sinonimo di guai, problemi. E proprio per questo significato, Clementino ha deciso di intitolare così il suo nuovo album , ...