Claudio Ranieri annuncia | “a fine stagione lascio la Roma”

(Di venerdì 10 maggio 2019)ha voluto chiarire che il suo compito alla Roma finirà tra tre partite al di là di come andranno a finire suddette gare “Io sono venuto perché sono tifoso della Roma, mi hanno chiamato e sono venuto con volontà. Finito questo campionato, finisce il mio lavoro“.hato in conferenza stampa l’addio alla Roma a. Le prossime tre gare saranno le ultime per il tecnico sulla panchina giallorossa, prima di una nuova guida tecnica ancora da definire dopo il no di Antonio Conte al progetto di Pallotta. Dunque l’addio diè stato in un certo senso ufficializzato oggi, al di là di come andrà a finire la.L'articolo: “ala Roma” SPORTFAIR.

