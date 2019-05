Citroën C1 Origins - In Italia a partire da 14 400 euro

quattroruote

(Di venerdì 10 maggio 2019) Lapresenta inla C1, serie speciale che celebra i 100 anni del marchio francese già introdotta sulla C3 e sulla C4 Cactus. Sarà disponibile nella sola variante a cinque porte con motore a benzina VTi da 72 CV abbinato al cambio manuale, con prezzi ada 14.400.Le finiture esterne color bronzo. I clienti potranno scegliere la C1nelle tinte Polar White, Silver Grey, Graphite Grey e Ink Black, con la possibilità di ottenere anche il tetto a contrasto Ink Black. Le finiture esterne con il double chevron stilizzate sono di colore bronzo, tinta ripresa anche per i dettagli dei cerchi di lega da 15" in tinta Planet Black, mentre le calotte degli specchietti sono color nero lucido. Di serie sono previsti anche i vetri posteriori oscurati.Grigio e oro per gli interni. Gli interni propongono rivestimenti in tessuto Grigio Chiné con ...