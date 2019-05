Cinisi | il fratello di Peppino Impastato allontana il M5s dal corteo | «Sono qui per farsi

corriere

(Di venerdì 10 maggio 2019) «Non è ammissibile che chi sta al governo con i fascisti partecipi a unantifascista.venuti con le telecamere,andati al cimitero perfotografare. È scandaloso»:le parole ...

maurizioacerbo : Ieri ero a Cinisi. Il fratello e i compagni di Peppino Impastato hanno allontanato parlamentari #M5S con bandiere p… - feralhyun : RT @Torakjkj: #Cinisi, esponenti di M5S allontanati dal corteo dal fratello di #PeppinoImpastato. 'Siete al governo coi fascisti, qui non p… - contu_f : RT @salfasanop: Cinisi: finalmente #M4soldi trattato come merita. 'Siete al governo coi fascisti, qui non potete stare'. Il fratello di Pe… -