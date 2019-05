Chievo | Pellissier si ritira | Giusto dare spazio ai giovani

Chievo - Di Carlo : 'Ci è mancata la continuità - l'infortunio di Pellissier ci ha condannato. Il futuro...' : L'allenatore del Chievo Domenico Di Carlo ha commentato a Sky Sport la retrocessione dei gialloblù in Serie B dopo la sconfitta odierna col Napoli: 'È mancata la continuità di risultati, così come qualche vittoria che avremmo meritato. In questi mesi abbiamo ...

I 40 anni di Sergio Pellissier - eterno ragazzo del ChievoVerona : I 40 anni di Sergio Pellissier, eterno ragazzo del Chievo Verona Era l’Estate del 2000 quando il presidente del Chievo Luca Campedelli decise di acquistare un giovane attaccante 21enne del Varese.Gli scaligeri acquistavano colui che avrebbe scritto pezzi importanti della loro storia, diventando una leggenda clivense. Parliamo di Sergio Pellissier. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: un big per la difesa. Nel mirino Varane e ...

Chievo - Pellissier compie 40 anni : 'Voglio la vittoria contro il Napoli' : Sergio Pellissier , centravanti del Chievo, nonché prossimo avversario del Napoli in campionato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in occasione del suo quarantesimo compleanno: 'Qui c'è poco da festeggiare, vivo con molto dolore la situazione del mio Chievo . Soffro, lo ammetto. Ma porterò i pasticcini in spogliatoio. ...

Chievo - Pellissier fa 40. 'Non so quando smetterò - ho l'entusiasmo di un ragazzino' : 500 presenze con il Chievo, per l'attaccante di Aosta che oggi spegne 40 candeline. Nello speciale di Sky Sport24 realizzato da Marina Presello , l'attaccante parte dalla prima volta che entrò nello ...

L'uomo del giorno - Chievo - l'annuncio di Pellissier : 'resto anche in Serie B' : Il club non ha intenzione di mollare con Sergio Pellissier che pensa già alla prossima stagione, il calciatore annuncia in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' l'intenzione di rimanere anche in ...

Chievo-Cagliari : Pellissier in panchina - ballottaggio Cacciatore-Srna : CHIEVO CAGLIARI- Mancano circa due giorni al calcio d’inizio della sfida di campionato tra Chievo e Cagliari, match che darà il via alla 29^ giornata di Serie A. Padroni di casa ormai con un piede e mezzo in Serie B, ma pronti a vender cara la pelle e tentare di rianimare le sorti di questa […] L'articolo Chievo-Cagliari: Pellissier in panchina, ballottaggio Cacciatore-Srna proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...