Chiesa-Juventus | nuovo pressing di Paritici | cifra record

Napoli - arriva la beffa per Chiesa : ha detto sì alla Juventus : Napoli, arriva la beffa per Chiesa: ha detto sì alla Juventus Mercato Napoli Juventus Chiesa| Che era un obiettivo di Aurelio De Laurentiis e del Napoli non c’erano dubbi, ma adesso ormai la pista Chiesa per gli azzurri sembra essere tramontata. L’esterno destro della Fiorentina quasi sicuramente a fine stagione lascerà i viola per trasferirsi in un big club, che a questo punto però non sarà il Napoli. Secondo quanto riportato ...

Juventus - le trattative per un nuovo attacco potrebbero prevedere Icardi e Chiesa : La stagione per la Juventus è finita dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo e l'uscita dalla UEFA Champions League ad opera dei giovani terribili dell'Ajax, ma questo non ferma di certo le cose in casa Juve. Paratici ha già gettato le basi per il calciomercato estivo: Cristian Romero dal Genoa, affare da 30 milioni di euro, ormai in dirittura d'arrivo. Il club bianconero ha già trovato l'accordo sull'ingaggio del giocatore, ora sarà ...

Chiesa Juventus - la società apre alla cessione : Paratici pronto all’assalto : Chiesa Juventus – Fabio Paratici vuole portare a Torino l’attaccante della Fiorentina piace alla Juventus che lo corteggia già dalla scorsa estate. Adesso però tutto potrebbe prendere una svolta interessante sia per i bianconeri che per il bomber viola. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, l’attaccante viola avrebbe dato l’ok per iniziare una trattativa con i bianconeri. […] More

Chiesa-Juventus - binomio concreto : ci sarà un doppio sacrificio : CHIESA JUVENTUS- Federico Chiesa vestirà bianconero. Una profezia che potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi in concomitanza con l’apertura della prossima finestra di mercato estivo. L’attaccante della Fiorentina resta il primo chiaro obiettivo di Paratici in vista dell’estate. Circa 70 milioni la richiesta della società viola, la Juventus vorrebbe giocare leggermente al ribasso per […] More

Chiesa-Juventus - accordo col giocatore : sacrificato Douglas Costa : Chiesa-Juventus – La Juventus sta sondando il terreno, in anticipo, per la sessione di calciomercato che inizierà tra poco meno di un mese, anticipando la concorrenza sui pezzi migliori. Uno dei calciatori che potrebbe, presto, raggiungere Torino è senza dubbio Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina è cresciuto molto, dopo aver raggiunto la maturità è pronto […] More

Chiesa Juventus - nuova strategia di Paratici : retroscena e dettagli! : Chiesa Juventus – La Juventus continua a pensare alle possibili trattative di calciomercato, in vista della prossima stagione. Il numero uno sulla lista del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è, sempre, l’attaccante della viola Federico Chiesa. Il giovane esterno, anche della Nazionale, è fondamentale per riempire il buco lasciato dalla probabile cessione di Douglas Costa. Leggi anche: Pogba-Juventus, duello Juve-Real Madrid: ...

Chiesa-Juventus - contratto shock per l’attaccante viola : cifre e dettagli : CHIESA JUVENTUS- La Juventus sarebbe pronta a puntare in maniera netta e decisa su Federico Chiesa. Come evidenziato da “Calciomercato.com”, l’attaccante della Fiorentina sarebbe stato individuato come prima scelta da parte della dirigenza bianconera. Paratici e Nedved impazziscono per l’attaccante classe 1997: grinta, qualità, carisma e forte determinazione. 70-75 milioni di euro la valutazione fatta […] More

Mercato Juventus - addio a 3 top player : Pogba e Chiesa le priorità : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda il prossimo Mercato estivo. In casa bianconera tiene banco il potenziale futuro di tre top player, i quali potrebbero lasciare la Juventus in vista della prossima estate. Una rivoluzione totale targata Paratici. I bianconeri dovranno valutare il da farsi […] L'articolo Mercato Juventus, addio a 3 top player: Pogba e Chiesa le ...

Chiesa-Juventus - valutazione shock : Paratici affondo il colpo : CHIESA JUVENTUS- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe individuato in Federico Chiesa il rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Attaccante totale, capace di attaccare la profondità, ma allo stesso tempo letale sotto porta. Un rinforzo che Paratici sarebbe pronto a regalare ad Allegri, o al nuovo potenziale allenatore bianconero. Occhio […] More

Mercato Juventus - De Ligt non tramonta : Chiesa primo obiettivo : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estivo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, e come sottolineato dallo stesso De Ligt in conferenza stampa, la pista Juventus non sembrerebbe esser tramontata in maniera ufficiale. Di fatto, il difensore olandese ha confermato […] L'articolo Mercato Juventus, De Ligt non ...

Juventus - colpo di scena Chiesa : maxi-ingaggio : Come scrive il 'Corriere dello Sport', però, l'addio alla Fiorentina non è così scontato. La dirigenza toscana ha già dato dimostrazione di poter resistere agli assalti milionari per i suoi migliori ...

Mercato Juventus - non solo Pogba e Chiesa : ecco il piano di Paratici : Mercato Juventus – Archiviata la stagione con la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus ha il compito di confermarsi nella prossima annata e riprovare ad arrivare in fondo in Champions League. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto delle probabili strategie del ds Fabio Paratici. Difficile immaginare altri colpi alla Cristiano Ronaldo, anche se Pogba resta un nome ancora caldo. Leggi anche: […] More

Chiesa-Juventus - la nuova conferma arriva da Paratici : i dettagli : CHIESA JUVENTUS- La Juve non molla Chiesa. Come sottolineato nelle scorse settimane, i bianconeri sarebbero pronti a piombare con forte decisione sull’attaccante viola. La conferma arriva dallo stesso Paratici, ieri in tribuna per Fiorentina-Sassuolo. Chiesa, ovviamente, osservato speciale: 70 milioni la richiesta della viola, la Juventus proverà a giocare al ribasso per convincere i toscani […] More

Juventus - Chiesa è il nome del futuro. Per convincere la Fiorentina… : Juventus Chiesa – Le voci di mercato non smettono mai di cessare e, la Juventus, rimane in agguato su tutti i probabili colpi di mercato. I bianconeri sono in pole position per Chiesa, che insieme a Zaniolo è considerato un elemento fondamentale per continuare a basare la squadra su uno zoccolo duro “made in Italy”. Certo, […] L'articolo Juventus, Chiesa è il nome del futuro. Per convincere la Fiorentina… proviene ...