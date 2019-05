Chelsea | Sarri | “Ritorno in Serie A? Per ora no C’è una differenza tra Chelsea e Napoli

Europa League. Finale Chelsea-Arsenal : Sarri si gioca il titolo : Altro che Brexit. Le inglesi sono protagoniste assolute, anche in Europa League. La Finale sarà infatti Chelsea-Arsenal. I Blues piegano

VIDEO Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 (d.c.r) - Highlights - gol e sintesi Europa League. Decide Hazard dagli undici metri - gli uomini di Sarri in finale! : Sofferenza ed ancora sofferenza. Termina 5-4, dopo i calci di rigore, la sfida di Stamford Bridge tra Chelsea ed Eintracht Francoforte, ritorno delle semifinali di Europa League 2019. Gli uomini di Maurizio Sarri volano in Finale al termine di una sfida infinita, chiusa nei tempi regolamentari e supplementari sull’1-1 per effetto delle marcature di Lofus-Cheek e di Jovic. Nella lotteria dei calci di rigore, gli errori di Heinteregger e di ...

DIRETTA Chelsea EINTRACHT/ Streaming video e tv : gli allenatori - Sarri vs Hutter : DIRETTA CHELSEA EINTRACHT Streaming video e tv: semifinale di ritorno in Europa League. Cronaca live della partita di Stamford Bridge.

LIVE Chelsea-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Sarri si gioca l’accesso in finale : La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall’altra l’Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l’1-1 dell’andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro maggiore esperienza internazionale per avere ragione della squadra più sorprendente, senza dubbio, ...

Sarri allontana la Roma : “Voglio restare al Chelsea” : Maurizio Sarri allontana la Roma dal suo percorso professionale. "Come ho sempre detto, voglio restare - afferma l'ex tecnico del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht - Il mio obiettivo è quello di restare nel calcio inglese: mi piace molto, così come l'atmosfera negli stadi. Quindi, se posso farlo, voglio rimanere qui". Quel breve inciso ("Se posso farlo") lascia speranze ai giallorossi anche se la conferma del ...

Chelsea - Sarri parla di campionato - Europa League e mercato : “Su Hazard…” : Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions, per il Chelsea è il momento di rituffarsi nell’Europa League, con il ritorno della semifinale in scena domani. C’è da difendere l’1-1 ottenuto in casa dell’Eintracht. Alla vigilia della sfida ha parlato il tecnico dei blues Maurizio Sarri. Ecco le sue parole. “Possiamo essere davvero felici della qualificazione. Penso che il mio lavoro non sia in prima ...

Sarri chiede la permanenza di Higuain per il rilancio del Chelsea : Gonzalo Higuain primo tassello del nuovo Chelsea di Maurizio Sarri. Già, perché la qualificazione Champions dei Bleus ha fatto salire improvvisamente le quotazioni del tecnico alla guida tecnica della squadra. Secondo quanto riporta Tuttosport «In questo momento il Chelsea ha ancora la spada di Damocle della sentenza Fifa a condizionarne i piani futuri. Il club ha fatto ricorso contro il blocco di mercato e, al momento, non sa come potrà ...

Chelsea - Cahill attacca Sarri e Morata fa una clamorosa gaffe : Maurizio Sarri è spesso visto come un "burbero", ma ad alcune sue uscite di pancia alterna gesti da persona estremamente sensibile. Prendiamo il caso Cahill: l'ex capitano del Chelsea nei giorni ...