Chelsea Manning | l’ex talpa di Wikileaks esce dal carcere dopo 62 giorni

Chelsea Manning è stata scarcerata : Chelsea Manning (foto: Jahi Chikwendiu/The Washington Post via Getty Images) Chelsea Manning, l’ex militare e whistleblower statunitense che ha fornito a WikiLeaks centinaia di migliaia di file riservati dei servizi americani sulle guerre in Iraq e in Afghanistan, è uscita di prigione. L’attivista digitale era stata arrestata lo scorso 8 marzo perché aveva deciso di opporsi a un subpoena, cioè a un ordine di comparizione, di fronte ...

Wikileaks - scarcerata l ex fonte Chelsea Manning si era rifiutata di testimoniare davanti al gran giurì : Manning ha messo sotto gli occhi del mondo le uccisioni di civili, le torture e gi stupri avvenuti dal 2004 al 2009 in Iraq, diffondendone nel 2010 tutti i retroscena.

Chelsea Manning è stata scarcerata : Chelsea Manning, l’ex militare statunitense che aveva fornito a Wikileaks centinaia di migliaia di documenti e materiali riservati diffusi e pubblicati su Internet, è stata scarcerata negli Stati Uniti. Manning era stata incarcerata lo scorso 8 marzo per essersi rifiutata di testimoniare di

Chelsea Manning chiede il rilascio - ma su Wikileaks non vuole testimoniare : La Manning ha messo sotto gli occhi del mondo le uccisioni di civili, le torture, gli stupri avvenuti dal 2004 al 2009 in Iraq diffondendone nel 2010 tutti i retroscena.

WikiLeaks - Chelsea Manning è in isolamento in carcere da tre settimane : La whistleblower e attivista è tornata in carcere lo scorso 8 marzo, ed è stata detenuta per lo più in isolamento, dopo essersi rifiutata di testimoniare nel processo aperto dal grand jury sul caso ...