Chelsea | Hazard allontana le voci di mercato

Chelsea-Eintracht - Hazard segna il rigore decisivo : la reazione di Drogba : Essere un ex, si sa, non vuol dire certo provare meno emozioni. Da giocatore a tifoso: Didier Drogba continua a essere un trascinatore del Chelsea . L'ivoriano, decisivo nell'unica finale di Champions ...

Europa League - Eden Hazard allontana l’addio al Chelsea : “ultima allo Stamford Bridge? Non credo…” : Eden Hazard allontana le voci di mercato che lo danno via dal Chelsea a fine stagione: il talento belga si concentra sulla finale di Europa League Conquistare la finale di Europa League ha dato una prospettiva diversa alla stagione del Chelsea. Se i Blues fino ad oggi, complice un campionato non proprio esaltante, stavano vivendo una stagione negativa, vincere un trofeo in ambito internazionale potrebbe cambiare diverse cose ...

VIDEO Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 (d.c.r) - Highlights - gol e sintesi Europa League. Decide Hazard dagli undici metri - gli uomini di Sarri in finale! : Sofferenza ed ancora sofferenza. Termina 5-4, dopo i calci di rigore, la sfida di Stamford Bridge tra Chelsea ed Eintracht Francoforte, ritorno delle semifinali di Europa League 2019. Gli uomini di Maurizio Sarri volano in Finale al termine di una sfida infinita, chiusa nei tempi regolamentari e supplementari sull’1-1 per effetto delle marcature di Lofus-Cheek e di Jovic. Nella lotteria dei calci di rigore, gli errori di Heinteregger e di ...

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Hazard non fallisce dal dischetto. Il Chelsea va in finale battendo l’Eintracht ai rigori : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI VALENCIA-ARSENAL DI Europa League 2019 (INIZIO ALLE ORE 21.00) La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall’altra l’Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l’1-1 dell’andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro ...

LIVE Chelsea-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Hazard sarà in campo dal primo minuto : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI VALENCIA-ARSENAL DI Europa League 2019 (INIZIO ALLE ORE 21.00) La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall’altra l’Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l’1-1 dell’andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro ...

Chelsea - Sarri parla di campionato - Europa League e mercato : “Su Hazard…” : Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions, per il Chelsea è il momento di rituffarsi nell’Europa League, con il ritorno della semifinale in scena domani. C’è da difendere l’1-1 ottenuto in casa dell’Eintracht. Alla vigilia della sfida ha parlato il tecnico dei blues Maurizio Sarri. Ecco le sue parole. “Possiamo essere davvero felici della qualificazione. Penso che il mio lavoro non sia in prima ...

Chelsea-Real Madrid - fase di stallo nella trattativa per Hazard : arriva la mossa a sorpresa del talento belga : Visto il rallentamento della trattativa tra i due club, il talento belga pare voglia accelerare i tempi con una mossa a sorpresa Strada in salita per il trasferimento di Eden Hazard dal Chelsea al Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As’, la trattativa sarebbe in una fase di stallo con il club londinese che non appare disposto a privarsi del fuoriclasse belga, se non per una cifra superiore ai 100 milioni ...

Chelsea - Hazard presenta la maglia del prossimo anno : indizio di mercato? : Chelsea Hazard – Una notizia che potrebbe rendere felici i tifosi del Chelsea è arrivata in questi giorni. Eh già, perché la prossima sessione di mercato potrebbe essere di sofferenza per i tifosi blues che, secondo alcune indiscrezioni di mercato, vedrebbero Eden Hazard lontano dallo Stamford Bridge. Lo ha detto Sarri più volte, glielo chiedono […] L'articolo Chelsea, Hazard presenta la maglia del prossimo anno: indizio di mercato? ...

Chelsea - due nomi in lizza per la sostituzione di Hazard : Il Chelsea sta programmando le mosse future. I Blues quasi sicuramente dovranno fare i conti con l’addio di Eden Hazard direzione Madrid, sponda Real. Come riporta “Telefoot” per non farsi trovare impreparato, il Chelsea sta seguendo due profili: Philippe Coutinho, per il quale ci vogliono 100 milioni di euro e l’attaccante del Lille Nicolas Pepè, osservato anche da Napoli, Milan e Roma. Scarica gratis o Aggiorna ...

Il Chelsea lavora al sostituto di Hazard - Fifa permettendo - : Se Eden Hazard andrà via, come sembra praticamente certo, destinazione Real ,, il Chelsea è pronto a rimpiazzarlo con Philippe Coutinho . Il brasiliano del Barca non ha brillato in quest'ultima ...

As : «Hazard in ottica Real - il Chelsea chiede 116 milioni» : TORINO - Eden Hazard rimane uno degli obiettivi principali di Zinedine Zidane e del nuovo Real Madrid . La stella del Chelsea, da anni sul taccuino degli spagnoli, è ritenuto dal tecnico francese il ...

Chelsea - Sarri su Hazard : “Il Real offre 100 milioni? Troppo pochi - ma se vuole andare via…” : Ha deciso il match contro il West Ham con una doppietta, è la stella del Chelsea e conseguentemente molto ambito sul mercato. Già da un po’ si parla di un interessamento del Real Madrid per Eden Hazard. A tal proposito, al termine della sfida di ieri sera, il tecnico dei blues Maurizio Sarri ha risposto a Sky ad una domanda sul belga. “I 100 milioni che il Real Madrid vuole investire per acquisire il cartellino di Eden Hazard? ...

Chelsea - Sarri fa il prezzo per Hazard : “troppo pochi 100 milioni” : Eden Hazard è finito nel mirino del Real Madrid che ha bisogno impellente di acquisti di spessore dopo il flop in questa annata post CR7 Eden Hazard sta continuando a stupire. Il belga ha trascinato il suo Chelsea alla vittoria ieri sera nel derby contro il West Ham dominato appunto grazie alla doppietta di Hazard. Il calciatore è però oggetto di tante voci di calciomercato in queste ore, dato l’assalto del Real Madrid che vorrebbe ...

Premier League : Chelsea-West Ham 2-0 - show di Hazard : LONDRA - Il Chelsea di Maurizio Sarri si porta temporaneamente al terzo posto in classifica, anche se con una gara in più rispetto alle inseguitrici. I 'Blues' battono il West Ham a Stamford Bridge, 2-...