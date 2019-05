Chelsea-Eintracht | Sarri | ' Gara bella e sofferta Tornare in Italia? Per ora no'

Kepa eroe del Chelsea - onore all’Eintracht ma i blues volano in finale dopo i calci di rigore : 1/15 AFP/LaPresse ...

VIDEO Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 (d.c.r) - Highlights - gol e sintesi Europa League. Decide Hazard dagli undici metri - gli uomini di Sarri in finale! : Sofferenza ed ancora sofferenza. Termina 5-4, dopo i calci di rigore, la sfida di Stamford Bridge tra Chelsea ed Eintracht Francoforte, ritorno delle semifinali di Europa League 2019. Gli uomini di Maurizio Sarri volano in Finale al termine di una sfida infinita, chiusa nei tempi regolamentari e supplementari sull’1-1 per effetto delle marcature di Lofus-Cheek e di Jovic. Nella lotteria dei calci di rigore, gli errori di Heinteregger e di ...

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Hazard non fallisce dal dischetto. Il Chelsea va in finale battendo l'Eintracht ai rigori : La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall'altra l'Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l'1-1 dell'andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro ...

Highlights Europa League : Chelsea-Eintracht 5-4 dcr. Video Gol e tabellino : Highlights CHELSEA EINTRACHT – La gara di andata si era conclusa sul risultato di 1-1, quella di ritorno… pure. Questo il punteggio al termine dei minuti regolamenti tra Chelsea e Eintracht Francoforte. Una partita decisiva per decidere chi avrà il privilegio di poter provare ad alzare al cielo a Baku l’ambita Europa League. Quello disputati […] L'articolo Highlights Europa League: Chelsea-Eintracht 5-4 dcr. Video Gol e ...

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : si va ai calci di rigore!

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Emerson Palmieri scuote la porta di Trapp che si salva

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : David Luiz salva il Chelsea dalla capitolazione

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : si va ai supplementari. Persiste la parità

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : supplementari sempre più vicini

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Zappacosta va vicinissimo al gol del vantaggio per i Blues

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : si iniziano a intravedere i supplementari