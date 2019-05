Che aria tira al Salone del libro di Torino dopo il caso Altaforte

Amici - amara confessione di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi : 'Perché sono costretto a guardarlo' : Se seguo Amici ? Sì. Perché poi vengo interrogato la mattina successiva'. Maurizio Costanzo , ospite di Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1 , parla dell'amore con Maria De Filippi e dei suoi ...

Amici - amara confessione di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi : "Perché sono costretto a guardarlo" : Se seguo Amici? Sì. Perché poi vengo interrogato la mattina successiva". Maurizio Costanzo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, parla dell'amore con Maria De Filippi e dei suoi fortunatissimi programmi. "Amici mi piace, lo vedo tutto. E vedo anche C'è posta per te, seguo tutto". Tranne Uom

Maurizio Costanzo : "Mina a Sanremo sarebbe un'iniezione di intelligenza. Guardo Amici perché poi Maria mi interroga" : “Se mi piacerebbe Mina come direttrice artistica di Sanremo? Assolutamente sì. Mi piacerebbe qualunque cosa purché esca da Lugano. La trovo molto intelligente, una grande artista, a Sanremo potrebbe fare bene. sarebbe una iniezione di intelligenza”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Maurizio Costanzo, che è stato ospite in studio della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.Con ...

Tav - Toninelli : “Prioritaria ed emergenziale in emendamento Lega? Non voglio polemiChe - c’è irritazione nel loro partito” : “emendamento della Lega a favore del Tav? Non voglio fare polemica”. Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine della presentazione del piano industriale di ferrovie dello Stato 2019-2023 con Giuseppe Conte e Giovanni Tria, preferisce non rispondere sull’emendamento allo Sblocca cantieri presentato dal partito di maggioranza, col M5s, che definisce l’alta velocità tra Torino e Lione ...

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini a L'aria Che tira : "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri" : "La direttiva del ministro dell'Interno chiede più controlli ma non si parla di chiusura dei negozi che vendono marijuana". Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, non perde poi occasione per attaccare Matteo Salvini: "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri.". E

Ilaria Che torna dagli Usa per inventare batterie sostenibili e con energie rinnovabili : Un cervello che prima fugge e poi torna. È il caso di Ilaria Pucher, 34 anni, la ricercatrice-manager di Green Energy Storage, e che è a capo di un progetto per potenziare la produzione dei sistemi di ...

Volontariato aziendale : perché dovreste pensarci : LegambienteLegambiente (pt. 2)Servizio Civile Internazionale Servizio Civile Internazionale (pt. 2)LiberaLibera (pt. 2)Amnesty InternationalYearOutOikosGuidare ambulanze, spingere carrozzelle, servire pasti ai senzatetto: circa sette milioni di italiani appena possono si dedicano ad attività di Volontariato, regalando parte del proprio tempo a chi ne ha bisogno. perché aiutare gli altri aiuta sé stessi a stare meglio. Da qualche anno a questa ...

Annunciata la giuria speciale di Amici di Maria De Filippi dell’11 maggio - anChe Emma tra gli ospiti : La giuria speciale di Amici di Maria De Filippi andrà a sostituire Loredana Bertè, assente dalla puntata dell'11 maggio per impegni con il tour di supporto a Libertè che sta conducendo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 in Cosa ti aspetti da me. A sedere sulle poltrone dei giudici saranno due bionde e un conduttore tv molto amato. Si tratta di Mara Venier, che torna in via provvisoria a Mediaset, e di Emma, che invece mancava ...

Maria de Filippi difende Uomini e Donne : "Denuncio chi dice Che è tutto falso" : Quando Maria de Filippi alza la voce per difendere uno dei suoi programmi vuol dire che si sta toccando uno dei suoi diamanti grezzi. E' il caso di Uomini e Donne. La trasmissione del day-time di Canale 5 è stata tirata in ballo ieri sera dal fondatore di Dagospia Roberto d'Agostino durante il talk di Live! Non è la d'Urso dedicato al caso Pamela Prati/Mark Caltagirone.D'Agostino ha citato il programma della De Filippi accreditandola come ...

Milan - Che intreccio per la panchina : la Champions ed il futuro di Leonardo variabili impazzite : Milan, le voci per quanto concerne la panchina continuano a rincorrersi in maniera vorticosa: tutto potrebbe dipendere dal futuro di Leonardo Il Milan deve concludere al meglio questa stagione prima di pensare a programmare la prossima. E’ questo il diktat della proprietà in questa calda fase di stagione. I rossoneri devono duellare sino all’ultima goccia di sudore per tentare di conquistare la qualificazione alla prossima ...

Roberto Maroni a L'aria Che tira - rimprovero a Matteo Salvini sul caso-Armando Siri : "Il suo errore" : Alla fine, Armando Siri è stato costretto a rimettere le deleghe. Una mezza sconfitta per la Lega, che però in Consiglio dei Ministri non poteva farci nulla: era in minoranza. Non a caso, Matteo Salvini ha subito rilanciato su flat tax e autonomia. E il caso-Siri tiene ancora banco a L'aria che tira

Marco Minniti a L'aria Che tira - sciacallata contro Matteo Salvini sulla bimba ferita a Napoli : Tu quoque, Marco Minniti. Già, siamo in campagna elettorale. Dove tutto, o quasi, vale. Eppure, dall'ex ministro dell'Interno, era lecito non attendersi un attacco così misero, di bassissimo rango, contro Matteo Salvini. Siamo negli studi de L'aria che tira, dove il piddino torna sulla terrificante

Ariadna Romero : "Ho rifatto il seno perché ho cominciato ad avere dei complessi... Pensavo di non essere più desiderabile" : Ariadna Romero è la modella e attrice cubana che ha preso parte alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show andato in onda su Canale 5.Ariadna Romero, 32 anni, è stata intervistata dal settimanale Diva e Donna al quale ha svelato maggiori dettagli riguardanti la propria vita privata e professionale.prosegui la letturaAriadna Romero: "Ho rifatto il seno perché ho cominciato ad avere dei complessi... Pensavo di non ...

Casal Bruciato : Raggi contestata ed insultata dai residenti - anChe Di Maio contrariato : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel primo pomeriggio ha Raggiunto Casal Bruciato dove ha incontrato la famiglia rom assegnataria di un alloggio popolare. Al suo arrivo è stata contestata ed insultata dai residenti e da alcuni esponenti di CasaPound. La prima cittadina grillina ha ribadito che quelle persone hanno tutto il diritto di rimanere nell'appartamento. La sua iniziativa, tuttavia, avrebbe irritato il vicepremier Luigi Di Maio, ...