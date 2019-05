Centrosinistra Municipio III | Raggi vieti pagliacciata Forza Nuova prevista lunedì

romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roma – “Lunedi’ prossimo, in piazzale Aldo Moro,vorrebbe tenere una manifestazione contro la figura di Mimmo Lucano definito ‘Nemico d’Italia’. L’ennesima provocazione di uno sparuto gruppo di neofascisti che nella sua storia ha collezionato piu’ denunce per aggressione che voti. Lae il prefetto di Roma blocchino questache rappresenta uno schiaffo in faccia alla storia di Roma e della Resistenza romana. In un clima come quello attuale non possono essere ammesse lampanti manifestazioni d’odio da parte di chi si definisce fascista”. Cosi’ in una nota i consiglieri del III, Matteo Pietrosante (LeU), Matteo Zocchi (Lista Civica Caudo), Yuri Bugli (Pd), Nastassja Habdank (Pd) e Christian Giorgio (Pd). L'articoloIII:...

