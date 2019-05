C’è errore di scrittura su 46 milioni di banconote da 50 dollari australiani

wired

(Di venerdì 10 maggio 2019) 50(foto: Brendon Thorne/Bloomberg/Getty Images) Quando si scrive, si sa che i refusi sono sempre in agguato. Ma quando un refuso si trova su una banconota, il rischio è che l’venga ristampato un numero enorme di volte. È quanto è accaduto con undi battitura individuato in un testo minuscolo stampato sulleda 50e messi in circolazione lo scorso ottobre dalla Reserve Bank of Australia. Si tratta di undi ortografia per cui la parola responsibility è scritta senza l’ultima i, dando luogo alla parola responsibilty stampata su oltre 46didi quel taglio, per un valore corrispettivo di 2,3 miliardi di. La banconota, che corrisponde al valore di circa 31 euro, è anche tra le più utilizzate e quindi tra le più diffuse. A rendersi conto dell’è stato un ascoltatore ...

