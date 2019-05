Catturerà meraviglie l’Honor 20? Nuovo video teaser per promuovere la fotocamera

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Bisogna ribadirlo: per l'imminente Honor 20 e Honor 20 Pro si punta moltissimo sull'esperienza con la. Lo avevo già messo in evidenza in uno specifico approfondimento di tre giorni fa, è il caso di ripeterlo anche oggi, a seguito della pubblicazione di unda parte del produttore relativo ai nuovi top di gamma.La clip è presente al termine di questo articolo ed è stata pubblicata ufficialmente solo qualche ora fa sul canale YouTube del brand. Al lancio effettivo di Honor 20 e Honor 20 Pro manca davvero poco, vista la programmazione di una apposito evento il prossimo 21 giugno a Londra: il claim di quest'ultimo, come pure evidenziato nella clip proposta, è "Capture Wonder" Letteralmente "cattura meraviglia", cosa tecnicamente possibile (naturalmente secondo l'azienda) proprio con le prossime ammiraglia. Ma cosa avranno di più i due device rispetto alle ...

