Cast e personaggi di Black Monday erede di Gomorra insieme a Billions 4 al venerdì sera

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sarà unata da non perdere quella di oggi, 10 maggio, di Sky Atlantic in cuidisi accompagneranno a4 per tenere compagnia agli abbonati Sky. Unata al cardiopalma tra intrighi e rivelazioni che inizierà alle 21.15 con la quarta stagione diin cui i due nemici giurati Bobby Axelrod (Damian Lewis) e Chuck Rhoades (Paul Giamatti) diventeranno alleati per combattere un rivale comune.Ancora una volta da un lato troveremo il miliardario rockastar spietato pronto a seguire i suoi interessi e dall'altra l'ex procuratore di New York che per tre stagioni è stato suo nemico giurato. Cosa li unirà? Un grande pericolo e interessi comuni che riusciranno a vederli gareggiarecontro tutti. Da guest star ao ricorrente in4 troveremo John Malkovich nei panni del miliardario russo Grigor Andolov. Confermata la ...

pavndemonium : @aryaforestfawn Che poi davvero per carità non è colpa loro perché il cast è fantastico ma il modo in cui lo script… - TessaTrisRose : SPOILER #Shadowhuntersfinale Quello dei libri quindi ci sta. Non mi fa impazzire se devo pensare ai personaggi, ma… - aoioau7924 : @mickyCREE Come nella stagione 2017/2018 il GFVIP si confermerà il reality più seguito. Ho comunque preferito il GF… -