Case ai Rom | l' ira di Papa Francesco | In Italia ci sono organizzazioni che sono

Lo scontro (presunto) tra Raggi e Di Maio sulle Case ai rom : Ieri vari retroscena giornalistici avevano riferito di un vicepremier molto arrabbiato nei confronti della sindaca, oggi è...

Lo scontro Raggi-Di Maio sulle Case ai rom raccontato dai giornali : Prima i romani. “Raggi va a casa dei rom. L'ira di Di Maio”. È il titolo di pag. 10 ma anche il sottotitolo dell'apertura della prima pagina del Corriere della Sera, dedicata tutta al “caso Siri”. Il nuovo caso, invece, è quello della famiglia rom di Casal Bruciato, periferia di Roma, alla quale il Comune ha assegnato una abitazione, e per la quale vanta diritti, sollevando la pesante rivolta del quartiere. Ed è anche il titolo d'apertura di ...

Tutta la verità sui 18 punti in più ai rom nelle graduatorie per le Case popolari : Diciotto punti. L’incubo che sta agitando i sonni di molti in questi giorni - dalla sindaca Raggi, oggi strigliata da Di Maio, a CasaPound - sulla base della quale i rom scalerebbero più facilmente la graduatoria, assicurandosi un punteggio più alto, per accedere agli alloggi comunali, sta Tutta in 18 punti. Stando alle indiscrezioni trapelate dal Campidoglio mentre da Casal Bruciato CasaPound tornava a chiedere che gli ...

Il problema non sono i rom ma la mancanza di Case popolari : Sfogliare l'ultima graduatoria pubblicata dal dipartimento delle Politiche abitative del Campidoglio aiuta a comprendere la dimensione del problema che in questi giorni alimenta le proteste a Casal Bruciato, dove alcuni residenti sono in rivolta perché un alloggio di edilizia residenziale pubblica è

"Rom privilegiati per le Case popolari? Non è vero - avvantaggiati solo per avere famiglie numerose" : “Il 70 per cento delle case popolari di Roma, costruite negli anni ’60 e nel decennio successivo, è stato pensato, in gran parte per ospitare famiglie numerose, come erano quelle italiane all’epoca. Si tratta di alloggi in prevalenza grandi che, nel rispetto della legge regionale che ne vincola l’assegnazione, devono essere date a nuclei familiari numerosi”. Ecco il motivo per cui “c’è ...

Virginia Raggi contestata a Casal Bruciato : 'Buffona - una vergogna le Case popolari ai rom' : ' vergogna, buffona . Non sei la nostra sindaca'. Virginia Raggi è arrivata scortata nelle palazzine di via Sebastiano Satta a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi contro la quale è ...

Virginia Raggi contestata a Casal Bruciato : "Buffona - una vergogna le Case popolari ai rom" : "vergogna, buffona. Non sei la nostra sindaca". Virginia Raggi è arrivata scortata nelle palazzine di via Sebastiano Satta a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi contro la quale è scattata la protesta dei residenti per l'assegnazione di una casa popolare ed è stata duramente contestata

Case popolari ai rom - il silenzio fatale delle istituzioni : CasaPound il 7 maggio a Casal Bruciato (foto: Cecilia Fabiano/ LaPresse) Stanno diventando scene tragicamente abitudinarie: una famiglia straniera, magari rom, prende possesso di un alloggio popolare in qualche quartiere periferico (ma non troppo, Roma è gigantesca, non dimenticatelo mai) della Capitale. Il solito picchetto di CasaPound cerca di impedirne l’accesso o spingerla all’abbandono mettendosi a capo di un gruppo solitamente contenuto di ...

A Casal Bruciato Casapound contro i rom assegnatari Case : Ancora tensioni a Casal Bruciato, quartiere romano, dove la polizia ha dovuto contenere esponenti di Casapound e Azione Popolare che hanno cercato di impedire il rientro in casa della famiglia bosniaca di 14 persone assegnataria di un alloggio popolare. A sostegno della famiglia sono accorsi il sindacato di base degli inquilini Asia Usb e altri movimenti di solidarietà cittadini, che gridano slogan contro gli attivisti di estrema destra, che ...

Casal Bruciato e la favola delle Case regalate ai rom : Ancora una casa popolare assegnata a una famiglia rom, ancora una protesta dei residenti di una periferia dimenticata dallo Stato, ancora strumentalizzazioni di gruppi politici o pseudo tali, che nella confusione di propaganda e realtà fomentano rimostranze di piazza dai dubbi confini legali. A Roma la storia della guerra tra poveri si ripete in un loop che va avanti ormai da anni. Siamo a Casal Bruciato, periferia est della Capitale sorta tra ...

Tornano le proteste contro i rom nella periferia di Roma : "No alle Case popolari a loro" : Torna l’intolleranza alla periferia di Roma contro i nomadi. Dopo le proteste di cittadini, animate da formazioni di estrema destra come Casapound e Forza Nuova a Torre Maura e Casalotti, oggi a Casalbruciato i residenti sono scesi in strada contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di nomadi proveniente dal campo La Barbuta. Anche in questo caso con gli abitanti c’erano militanti di Casapound.“È ...

