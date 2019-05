Casal Bruciato | le maestre a Mattarella | “Vigiliamo anche di notte per proteggere la

Casal Bruciato - don Ciotti : “Razzismo in crescita - non è folclore. È alimentato da violenza verbale della politica” : “C’è un emorragia di umanità nella nostra Italia. C’è una violenza verbale pubblica e politica che genera quella fisica”. Dal Salone del Libro di Torino, don Ciotti analizza il clima che sta attraversando l’Italia in questi mesi e in particolare l’aggressione alla famiglia rom a Casal Bruciato: “Provo rabbia e vergogna. Il termometro della nostra umanità è molto alto, c’è una disumanità crescente, il razzismo non è folclore, ma una realtà. La ...

Nomadi : staffetta a Casal Bruciato : ANSA, - ROMA, 10 MAG - La 'staffetta' organizzata da alcune mamme e maestre per difendere dalle proteste anti Nomadi una donna rom e le sue 4 figlie, assegnatarie di una casa popolare a Torrenova, fa ...

Casal Bruciato - la Procura indaga per istigazione all'odio razziale : Aperto un fascicolo per istigazione alla discriminazione razziale per i fatti dei giorni scorsi a Casal Bruciato . Mentre la zona attorno a via Satta, dove si è trasferita la famiglia rom, cerca di ...

'Li perdono - non fa niente'. Parla la famiglia rom di Casal Bruciato : Peccato' si legge in una cronaca de Il Fatto che riporta le parole del capofamiglia, Imcor. A far cambiare loro idea e a convincerli che non c'era alternativa e che comunque erano nel giusto, 'c'è ...

"Li perdono - non fa niente". Parla la famiglia rom di Casal Bruciato : “Li perdono, non fa niente”. Dopo quattro giorni d'assedio, di minacce, insulti, di un odioso “ti stupro, troia”, di giorni di paura vera, quasi più che quelli trascorsi in Bosnia durante la guerra (“hanno ucciso i miei nonni e io non potevo piu` restare e sono venuto in Italia” dice Imcor) prima di riuscire a fuggire e riparare nel nostro Paese, Sedana Omerovic, la mamma rom di dodici figli, è riuscita a pronunciare anche questa parola: ...

Tensioni Casal Bruciato per casa a rom - si indaga per istigazione a odio razziale : Prosegue il lavoro della Digos per identificare gli autori dei disordini e delle violente proteste avvenute negli scorsi giorni contro l'assegnazione di un'alloggio popolare a una famiglia bosniaca

Casal Bruciato - procura di Roma indaga : “Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sui fatti avvenuti nei giorni scorsi a Casal Bruciato, zona est della Capitale. Il reato per cui si procede è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, così come sancito dall’ articolo 604 bis del codice penale. A piazzale Clodio è stata depositata una prima informativa della Digos. Al momento il fascicolo è contro ignoti, ma gli inquirenti proseguiranno nell’ analisi ...

Casal Bruciato - si indaga per istigazione odio razziale : Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa . Con questa ipotesi di reato la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in merito alle ...

Casal Bruciato - Travaglio : “Quei fascisti andavano dispersi o arrestati - lo Stato non si è visto. Raggi? Coraggiosa” : “Virginia Raggi? Credo che, andando a Casal Bruciato, abbia fatto un gesto coraggioso, perché sono buon tutti ad andare a prendere applausi dove si prevedono applausi. Andare a prendere fischi, insulti e improperi dove questi si prevedevano non è da tutti. Lei lo ha fatto e avrebbe meritato la vicinanza del suo Movimento che avrebbe dovuto dichiararsi fiero di lei“. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco ...

Terminato con cena polemica ‘assedio’ Casal Bruciato a famiglia rom : Roma – Gli Omerovic sono in casa, oggi non c’e’ alcun capannello di cittadini, i giornalisti sono pochi, la Polizia c’e’ ma a ranghi ridotti. A Roma sembra quasi non sia successo nulla a Casal Bruciato. L’assedio alla famiglia rom sembra Terminato. L’ultimo episodio da segnalare, e’ la cena organizzata ieri sera nel cortile condominiale da alcuni residenti del palazzo di via Satta, dove da ...

A cena con Imer - il rom che resiste a Casal Bruciato : "Il Papa mi ha detto : quella è casa vostra" : “Io prendo una pizza margherita”, annuncia Imer affamato. “Mange isto”, cioè “anche io”, rispondono in coro Agan, lo zio, e Tajso, il cugino. “Eccolo, guarda il rosario che mi ha regalato il Papa”, continua Imer mentre sgrana la corona con il sorriso stampato in faccia. “Incontrare il Papa è stato bellissimo. Io sono musulmano, ma non c’entra: siamo tutti uguali davanti a ...

