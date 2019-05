Casal Bruciato | don Ciotti | “Razzismo in crescita | non è folclore È alimentato da

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) “C’è un emorragia di umanità nella nostra Italia. C’è una violenza verbale pubblica e politica che genera quella fisica”. Dal Salone del Libro di Torino, donanalizza il clima che sta attraversando l’Italia in questi mesi e in particolare l’aggressione alla famiglia rom a: “Provo rabbia e vergogna. Il termometro della nostra umanità è molto alto, c’è una disumanità crescente, il razzismo non è, ma una realtà. La prima grande riforma da fare in questo paese è la riforma delle coscienze”. Cronaca Di F. Q.., procura di Roma indaga: “Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” L'articolo, don: “Razzismo in, non è. Èda violenza verbale della politica” proviene da Il Fatto ...

fattoquotidiano : Casal Bruciato, Travaglio: “Quei fascisti andavano dispersi o arrestati, lo Stato non si è visto. Raggi? Coraggiosa” - matteosalvinimi : Mi fa piacere che il #Papa abbia incontrato i bambini rom e sinti in Vaticano: proprio per tutelarli. - repubblica : Oggi su Rep: ???? Razzismo, Papa Francesco abbraccia i rom di Casal Bruciato: “Resistete, no all’odio” -