Captain America | The Winter Soldier | trama | cast e curiosità sul film della Marvel

tvzap.kataweb

(Di venerdì 10 maggio 2019) Venerdì 10 maggio, in prima serata su Rai2 dalle 21.25 in poi, va in onda il nonodelCinematic Universe, la pellicola datata 2014: The, dedicato principalmente alle avventure contemporanee di Steve Rogers, la cui storia personale precedente viene raccontata in: The First Avenger e parzialmente ampliata nel successivo The Avengers. In questa pellicola fanno il loro esordio i personaggi del Soldato d’Inverno, come da titolo, ma anche Falcon e Sharon Carter.: The: il trailer: The: laDue anni dopo la battaglia di New York, Steve Rogers vive a Washington, D.C., dove continua a lavorare per lo S.H.I.E.L.D. mentre cerca di adattarsi alla società moderna. Lui e Natasha Romanoff vengono mandati a liberare alcuni ostaggi su una nave dello S.H.I.E.LD. presa ...

MarvelNewsIT : Per un venerdì da eroi... non perdete l'appuntamento con Captain America: The Winter Soldier. Domani alle 21.20 su… - MarvelNewsIT : L'appuntamento con Captain America: The Winter Soldier è per questa sera, alle 21.20, su @RaiDue. - MarvelNewsIT : Chi è Il Soldato d'Inverno? Captain America: The Winter Soldier vi aspetta venerdì alle 21.20 su @RaiDue. -