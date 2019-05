Cannabis light in Italia | effetti | chiusura negozi e cosa comporta

termometropolitico

(Di venerdì 10 maggio 2019)inLega e M5S non se le sono mandate a dire nelle ultime settimane e i terreni di scontro sono stati diversi. Il più recente, in ordine cronologico, è quello dellain, e in particolare la possibiledeishop nel nostro Paese, con già alcune chiusure avvenute nelle Marche. L’obiettivo di Salvini è quello di scagliarsi contro la proposta di legge sulla droga libera a firma del senatore 5 Stelle Mantero, per evitare che l’diventi “uno Stato spacciatore”. Al momento, però, Salvini sembra isolato in questa battaglia. Il premier Conte ha replicato affermando che il tema non era all’ordine del giorno, mentre Di Maio ha invitato il leader leghista a occuparsi di “chiudere le piazze di spaccio della camorra e della mafia”.in: quali verrebbero chiusi e ...

alessioviola : Ma chiudere una saletta bingo tra un negozietto di cannabis light e l’altro no eh? - fattoquotidiano : Cannabis light, Marola (Easyjoint): “Salvini? Sbruffoncello, perché non affronta i veri problemi di cocaina ed eroi… - mante : Ma se quando Salvini detta l’agenda con temi come la lotta alla cannabis light non potrebbe accadere che i media me… -