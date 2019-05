Campionato femminile | Final Six a Catania

Vittoria e 4° posto per la Salento Women S. a chiusura del Campionato femminile di serie C. In 2ª Categoria sconfitta dell'Usd Collepasso : Premio a Cucurachi per le 150 presenze con la Sws I dirigenti della Sws hanno consegnato una targa ricordo prima al sindaco di Collepasso, Paolo Menozzi, e poi al Delegato allo sport, Gino Mastria. ...

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del Campionato e le fautrici di una svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Campionato nazionale - classifica tutta al femminile per la prima tappa della Scarlino J70 Cup : MARINA DI Scarlino " Al via alla Marina di Scarlino la Scarlino J70 Cup, prima tappa del Campionato nazionale open della classe monotipo più diffusa al mondo, con una nutrita flotta di 52 partecipanti, in rappresentanza di 9 nazioni. Dopo una falsa partenza ieri, giornata in cui il vento si è fatto attendere, dando una piccola illusione a metà ...

Serie A femminile - Juventus k.o. col Sassuolo. Campionato riaperto : Clamoroso al Mirabello di Reggio Emilia! La Juve che solo due giorni fa si era aggiudicata la supersfida dello Stadium contro la Fiorentina, davanti ad oltre 40mila spettatori,, perde contro il ...