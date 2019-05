Caltanissetta | Antonello Montante condannato a 14 anni di carcere per associazione a

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Quattordicidi. Tree mezzo in più rispetto alla richiesta della pubblica accusa. È una sentenza pesante quella emessa nei confronti di. Al gup di, Graziella Luparello, sono bastate meno di tre ore di camera di consiglio per condannarlo a 14di reclusione. L’ex presidente di Confindustria Sicilia, considerato per un decennio un paladino dell’Antimafia, era accusato diper delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Per lui l’accusa – rappresentata dal procuratore diAmedeo Bertone e dai pm Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso – aveva chiesto la condanna a diecie sei mesi di reclusione. Il giudice gli ha dunque inflitto una pena più severa. L’ex leader degl’imprenditore dell’isola era al centro del cosiddetto ...

