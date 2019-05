California | partorisce nel bagno del McDonald' s dove lavora e poi getta il neonato nel

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Emanuela Carucci La donna è stata condannata a cinque anni di libertà vigilata È una notizia che sta facendo il giro del mondo. InSarah Lockner, una donna di 27 anni di Redwood City ha partorito neldel Mc Donald'sva e hato ilnel water. È accaduto, circa un anno e mezzo fa durante il suo turno di lavoro. La donna ha iniziato ad avere dei forti crampi alla pancia ed è corsa in. Non vedendola tornare i colleghi l'hanno raggiunta in. Una ha visto sangue ovunque e ha pensato ad un flusso mestruale abbondante, come si legge sul quotidiano "corriereadriatico.com". Un'altra, invece, ha notato che la 27enne aveva in braccio uncon la testa rivolta verso il water. La neomamma stava cercando di soffocare il figlio nell'acqua. La collega ha subito fermato la donna, e ha chiamato i soccorsi nel disperato tentativo di ...