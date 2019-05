Calciomercato | Hazard | ' A Baku l' ultima col Chelsea? Non lo so ancora | ma darò tutto'

Calciomercato Real Madrid - ai dettagli l’arrivo di Hazard : Il Real Madrid ha l’obiettivo di riscattare una stagione deludente e sarà Eden Hazard “la prima pietra del nuovo Real Madrid ”. E’ la notizia lanciata del giornale spagnolo ‘Marca’ che dà per fatto il trasferimento del belga ai Blancos, definendo l’attuale calciatore del Chelsea “il giocatore da cui Florentino Perez e Zinedine Zidane intendono partire nella ricostruzione”. Per la ...

Calciomercato - Hazard-Real - Sarri : 'Difficile tenerlo se vorrà andare via. 100 mln pochi' : "100 milioni non bastano". Maurizio Sarri si gode Eden Hazard, sempre più trascinatore di un Chelsea che ora è tornato terzo in Premier League. Per il belga potrebbero però essere gli ultimi mesi con ...