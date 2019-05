Calcio Inglese – Cucchi | “Hanno grande organizzazione In Italia possiamo…”

Il Calcio italiano prenda esempio da quello inglese per non sprofondare nella voragine : Dopo le due semifinali di Champions abbiamo ancora gli occhi pieni delle immagini di un calcio bellissimo, fatto di emozione, spettacolo, grandi rimonte, gol all’ultimo secondo. Abbiamo scritto per giorni della poesia di vittorie che non ci appartengono, ma che sono rimaste scolpite nella nostra mente per la loro bellezza e imprevedibilità. La bellezza del calcio, quella che te lo fa amare fin da bambino, l’idea che il pallone è ...

Sarri : «Il Calcio Inglese è speciale. Futuro in Italia? Al momento no» : Mi congratulo coi miei giocatori, hanno giocato con la pressione addosso " sono le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Chelsea ai calci di rigore contro l'...

Champions - un'altra rimonta «incredibile». Ma il Calcio Inglese è una spanna sopra : In Inghilterra il calcio è un altro sport. Si sprecano le iperboli per descrivere la «incredibile» rimonta del Tottenham che si è qualificato alla finale di Champions League ribaltando 2-3 l'Ajax grazie all'hat-trick di uno strepitoso Lucas Moura malgrado l'iniziale 2-0 messo a segno dal team olandese. È accaduto quando ancora non si era spenta l'impressione dello «sbalorditivo», «miracoloso», 4-0 inflitto dai Reds al Barcellona che partiva con ...

Premier League – Sarri tra ironia e certezze : “il mio futuro? Mi piace il Calcio inglese” : Maurizio Sarri ed il suo futuro: l’allenatore del Chelsea tra certezze ed ironia “Come ho già detto, voglio rimanere a Londra“. E’ la replica del tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, a una domanda sul suo futuro durante la conferenza stampa che precede la semifinale di ritorno di Europa League tra i ‘blues’ e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. “Mi piace il calcio inglese e ...

Chelsea - Sarri : «Voglio rimanere qui - mi piace il Calcio inglese» : TORINO - Il Chelsea di Maurizio Sarri si prepara alla semifinale di ritorno di Europa League contro l'Eintracht Francoforte e l'allenatore dei Blues ha parlato in conferenza stampa. L'ex tecnico del ...

L’Intelligenza Artificiale di IBM arma segreta di un club di Calcio Inglese per vincere le partite : L’Intelligenza Artificiale può far diventare vincente una squadra di calcio scarsa. La dimostrazione è quanto accaduto nel Regno Unito con il Leatherhead Football club, una squadra impegnata nel 7 ° livello del campionato inglese. Al posto dei professionisti, qui giocano autisti, venditori di automobili e commessi. Dopo le prime cinque partite di campionato era classificata al ventesimo posto, ha chiuso il campionato in ottava posizione. ...

Calcio - Giancarlo Giorgetti sui “buu” razzisti : “Bisognerebbe copiare il modello inglese e servirebbero pene esemplari” : La problematica dei “buu” razzisti ogni tanto bussa alla porta del nostro Calcio e del nostro Paese. Una partita di Calcio con consuetudine, purtroppo, diventa strumento di manifestazioni poco edificanti e non ha fatto eccezione il match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio a San Siro. Ad essere bersaglio di questi cori è stato il centrocampista francese di origini ivoriane Tiemoue Bakayoko che, ...

L’Italia esce a pezzi dall’Europa - la lezione impartita dal Calcio Inglese e un dato che fa riflettere… : Due squadre inglesi in semifinale di Champions League, altrettante in quella di Europa League. Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal. Sono loro a portare in alto, altissimo, il nome della nazione in Europa. E lo fanno meritatamente. Invidia? Forse, da italiani, un po’ sì. Quest’anno, con il ritorno alle 4 squadre in Champions e con un inizio niente male, si era pensato ad una possibile rinascita del nostro calcio fuori dai ...