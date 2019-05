Brasile | più facile comprare armi E anche i civili possono ottenere quelle da guerra

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Con un decreto firmato a sorpresa il presidente brasiliano Jair Bolsonaro spazza via le più importanti norme dello statuto sul disarmo e facilita l’ottenimento del porto d’per 19 milioni di brasiliani. Questo il potenziale bacino di cittadini che da oggi potranno andare in giro armati senza dimostrare necessità di sicurezza o particolari rischi personali. Con l’adozione di questa misura Bolsonaro compie una promessa elettorale destinata a consolidare la sua base elettorale, sempre più scontenta delle misure insufficienti del governo rispetto all’economia che continua a stagnare. Soprattutto il presidente accontenta due potenti gruppi parlamentari transpartitici, quello a favore della liberalizzazione dellee quello dei latifondisti, puntando così aun passaggio più fluido in parlamento delle riforme del governo. La mossa arriva il giorno successivo alla creazione un ...

