Bossetti trasferito | nel nuovo carcere potrà lavorare

Massimo Bossetti trasferito nel carcere di Bollate/ Delitto Yara 'ora potrà lavorare' : Massimo Bossetti trasferito dal carcere di Bergamo a quello di Bollate: esaudita la sua richiesta, ora potrà lavorare e aiutare la sua famiglia.

Omicidio Yara Gambirasio - Massimo Bossetti trasferito al carcere di Bollate : Il muratore di Mapello condannato in Cassazione per l'Omicidio della piccola Yara Gambirasio, è stato trasferito come da richiesta dei suoi legali dal carcere bergamasco di via Gleno, dove era recluso, a quello milanese di Bollate. In questi giorni, invece, il suo avvocato Claudio Salvagni prepara la richiesta di revisione del processo. "Abbiamo una pista che porta all'estero".Continua a leggere

Yara Gambirasio - Massimo Bossetti trasferito a Bollate. Aveva chiesto lo spostamento per poter lavorare : Massimo Bossetti è stato trasferito dal carcere bergamasco di via Gleno a quello milanese di Bollate. Il muratore di Mapello era stato condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio e dopo la sentenza della Cassazione Aveva chiesto: “Vorrei essere trasferito in un penitenziario dove poter lavorare. Per non impazzire chiedo di poter essere utile, di lavorare. Oggi non ho più nulla, mi resta il pensiero dei ...

Bossetti trasferito da Bergamo a Bollate : ANSA, - MILANO, 9 MAG - Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è stato trasferito come da sua richiesta dal carcere bergamasco di via Gleno a ...