BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari attende le mosse di Usa e Cina | 10 maggio 2019

BORSA ITALIANA OGGI/ Leonardo a +5 - 5% - Banco Bpm a -6 - 1% - 9 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in ribasso. Sul listino principale svetta Leonardo , mentre Banco Bpm è in forte difficoltà

BORSA ITALIANA oggi - Milano in calo. Spread sale a 270 punti : Nuovo avvio di seduta in rosso per Borsa Italiana . Milano apre in calo con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a -0,48% a 21.102 punti . Stesso andamento per le altre Borse europee , con Parigi che ...