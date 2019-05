Bologna tra sfoglie da guinness | fiori di zucchero e il Giro d' Italia A Parma giardini

Giro d’Italia 2019 : prima tappa Bologna-Bologna. Orari di partenza e di arrivo. I comuni - le vie e le province che verranno attraversati : Sabato 11 maggio si correrà la prima tappa del Giro d’Italia 2019, si incomincia con una cronometro individuale: 8 km contro il tempo, partenza e arrivo a Bologna. Sarà il capoluogo emiliano a tenere a battesimo la Corsa Rosa, la lotta per il simbolo del primato incomincerà con un’insidiosa prova contro il tempo che prevede l’arrivo sul San Luca: la seconda parte di gara sarà infatti caratterizzata dall’ascesa che conduce ...

Bologna - pirata della strada travolge tre minorenni sulle strisce pedonali e fugge : E' successo ieri sera nel centro di Bologna: un uomo ha investito tre ragazzini ed è poi scappato senza prestare soccorso, per poi abbandonare l'auto sul bordo della strada e fuggire nei campi.Continua a leggere

Bologna - tre ragazzini travolti da auto pirata sulle strisce : Ha investito tre ragazzini giovanissimi tra i 13 e i 17 anni a Bologna, in piazza dei Tribunali per poi fuggire. Sfortuna per lui però in quel momento c'erano moltissimi testimoni che sono riusciti a prendere il numero di targa e a comunicarlo alle autorità intervenute. L'uomo è stato braccato.

Bologna - i campi estivi modello Ducati : così i bimbi entrano in fabbrica : Bologna - Chiuse le porte della scuola, si aprono quelle della fabbrica. Non è lo scenario di un romanzo ottocentesco, ma una proposta per l'estate dei più piccoli cui la Ducati offre la possibilità ...

Zero emissioni entro il 2050 : lo chiedono 210 città europee tra cui Milano - Bologna e Firenze : A pochi giorni dal vertice di Sibiu sul futuro dell’Europa, 10 città italiane (Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Capaci, Mantua, Modena, Senigallia, Torino e Zugliano) si sono unite a 200 sindaci di città e capi di amministrazioni locali di tutta Europa, che rappresentano 62 milioni di cittadini, per chiedere ai capi di stato e di governo dell’UE di approvare una strategia di decarbonizzazione a lungo termine per raggiungere le Zero ...

Milan-Bologna - lite tra Gattuso e Bakayoko in panchina : Già tra Gattuso e Bakayoko non c'era grande amore, inoltre il francese era stato la causa, con un clamoroso ritardo in allenamento, del ritiro voluto dal tecnico in setttimana. Così Ringhio aveva ...

Milan-Bologna - clamoroso ammutinamento di Bakayoko : il francese insulta Gattuso e rifiuta di entrare in campo [VIDEO] : Lucas Biglia si fa male a metà primo tempo, Gattuso chiama Bakayoko per entrare in campo ma lui si rifiuta clamoroso quanto successo nel corso del primo tempo di Milan-Bologna, una scenata pessima con protagonista Tiemoué Bakayoko. Il francese infatti si è rifiutato di entrare in campo per sostituire Lucas Biglia, infortunatosi alla schiena e impossibilitato a rimanere in campo. Gattuso ha mandato a scaldare il francese, ricevendo però la ...

Giro d'Italia 2019 - partenza da Bologna. Traffico - divieti e bus deviati : Bologna, 6 maggio 2019 - La settimana di modifiche alla viabilità in attesa del Giro d'Italia , che sabato 11 maggio parte da Bologna , piazza Maggiore, , scatta oggi. Da stanotte , e proseguono fino ...

Bologna - anche l'Eintracht Francoforte su Orsolini : Riccardo Orsolini e un futuro tutto da scrivere. Accostato al Milan, l'esterno offensivo del Bologna interessa anche ai tedeschi dell'Eintracht Francoforte secondo la Gazzetta dello sport.

Milan-Bologna - tra ritiro e dimissioni : Gattuso è scatenato : “Il ritiro? Ho deciso una roba che non volevo fare ma ci sono regole da rispettare, da parte tutti. Nei momenti di difficolta’ bisogna capire l’ambiente e la maglia che si indossa: ho fatto la scelta del ritiro perche’ mi sembrava che tutti non ci stavamo piu’ con la testa. Siamo insieme da quattro-cinque giorni, questo ci ha rafforzato, vedremo domani”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa, alla ...

Residenza a richiedenti asilo - Matteo Salvini contro il Tribunale di Bologna : "Vadano con la sinistra" : ' Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica - ha scritto su Twitter il leader della Lega - e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna insegue un’altra coppa europea a dieci anni di distanza dall’ultima : Un’attesa lunga dieci anni per sognare un’altra coppa europea. E’ quanto sta succedendo alla Virtus Segafredo Bologna, che nel 2009 vinse l’EuroChallenge e che domani ad Anversa affronterà l’iberostar Tenerife nella finale della Champions League per portarsi a casa il quinto trofeo continentale della sua storia dopo la coppa delle Coppe del 1990, l’Eurolega del 1998 e del 2001 e, appunto, l’EuroChallenge di dieci anni orsono. Nella semifinale di ...

Salvini contro la sentenza di Bologna sui richiedenti asilo. «Vergognosa - si candidino con la sinistra» : «sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i sindaci a rispettare, ...

Primo maggio - scontri a Torino tra No Tav e polizia : 3 feriti. A Bologna 30.000 in corteo pacifico : Un'Europa dei diritti e del lavoro: è la richiesta partita dagli oltre 30mila manifestanti riuniti a Bologna la cui piazza è tornata, dopo 17 anni, ad ospitare la manifestazione...