Blood | Fresh Supply è la versione remaster del brutale Blood da ora disponibile su GOG e

(Di venerdì 10 maggio 2019) Nightdive Studios ha finalmente pubblicato, ladel classico sparatutto in prima persona, riporta DSOGaming. In, i giocatori combatteranno un esercito di cultisti, zombie, gargoyle e un'insaziabile schiera di orrori nella loro missione per sconfiggere il malvagio Tchernobog.supporta le API Vulkan, DirectX 11 e OpenGL, Il framerate sarà sbloccato, i comandi della tastiera saranno completamente personalizzabili ed è previsto il supporto a controller pad, Antialiasing, Ambient Occlusion, supporto V-sync e Interpolation, oltre a un supporto modding esteso (incluso il supporto per le mod già esistenti). Infine il netcode è stato completamente riscritto e supporta fino a 8 giocatori.Leggi altro...

