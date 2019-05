Blitz dei carabinieri nelle pizzerie legna fuorilegge in un locale su due

Migranti - l'Ong ignora lo stop di Salvini. Blitz dei militari sulla Mare Jonio : Claudio Cartaldo La nave di Mediterranea con a bordo 30 immigrati "forza" il blocco dei porti chiusi. È al largo di Lampedusa Altri Migranti e ancora scontri. Le Ong continuano a far pressione sull'Italia e a combattere la linea dei porti chiusi. Ieri la Mare Jonio ha recuperato 30 Migranti al largo della Libia da un gommone in avaria e li ha subito portati verso l'Italia. La nave umanitaria questa mattina ha fatto il suo ingresso in ...

Migranti - l'Ong ignora lo stop di Salvini. Blitz dei militari su Mare Jonio : Claudio Cartaldo La nave di Mediterranea con a bordo 30 immigrati forza il blocco dei porti chiusi. E si piazza a 14 miglia da Lampesusa Altri Migranti e ancora scontri. Le Ong continuano a far pressione sull'Italia e a combattere la linea dei porti chiusi. Ieri la Mare Jonio ha recuperato 30 Migranti al largo della Libia da un gommone in avaria e li ha subito portati verso l'Italia. La nave umanitaria questa mattina ha fatto il suo ...

Blitz dei pm su Fontana. Spunta anche Giorgetti : La morsa si è chiusa in pochissime ore. Le voci insistenti che davano il governatore lombardo Attilio Fontana indagato nell'inchiesta della Dda su un giro di tangenti e appalti pilotati, che martedì ...

Blitz dei Carabinieri ad Afragola : catturato il boss Monfregola - VIDEO - : Lo Stato infligge un duro colpo al clan Moccia, con l'arresto del boss latitante Giuseppe Monfregola. La cattura è avvenuta ad opera dei Carabinieri, dopo due ore di assedio della palazzina dove si ...

Trento - Blitz dei fan di Greta Thunberg a favore dei migranti : Roberto Vivaldelli Il coordinamento Fridays For Future (Fff) di Trento, nato grazie all'attivista svedese Greta Thunberg, ha organizzato un presidio a favore dei migranti ospitati presso la residenza Fersina di via al Desert. "Solidali con chi scappa dalle devastazioni" A Trento i fan di Greta Thunberg scendono in campo per i migranti. Il movimento internazionale Fridays For Future che si ispira all’attivista svedese Greta Thunberg e ...

Botte e calci alla compagna - Blitz dei carabinieri : arrestato ambulante della fiera : Botte e calci per gelosia, soprusi che andavano avanti da circa 6 mesi. E' quanto ha raccontato venerdì mattina una 25enne di origini algerine ai carabinieri della Tenenza di Falconara, intervenuti ...

Sri Lanka - Isis : 3 dei nostri nel Blitz : ANSA, - AMPARA, SRI Lanka,, 28 APR - L'Isis ha rivendicato la presenza di tre dei suoi miliziani tra le persone morte venerdì sera in una sparatoria con la polizia nell'est dello Sri Lanka. In una ...

Sri Lanka - Blitz in un covo dei terroristi : trovati 15 corpi : L'articolo Sri Lanka, blitz in un covo dei terroristi: trovati 15 corpi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Sri Lanka - non è finita : Blitz nel covo dei kamikaze islamici - decine di morti - anche bambini : Venerdì notte tre terroristi nella città costale di Kalmunai, in Sri Lanka, si sono fatti esplodere dopo essere stati rintracciati dalla polizia. Nell'esplosione sarebbero morte quindici persone, tra ...

Napoli - affitti a prezzi stracciati : Blitz dei pm - due dirigenti nel mirino : Chi doveva pagare non ha pagato. E non lo ha fatto neppure negli ultimi due anni, dopo l'avvio delle prime indagini e delle prime richieste di chiarimenti da parte degli inquirenti, quanto basta...

Sri Lanka - Blitz dei militari : sparatoria con i terroristi - altri 7 arrestati. Nel covo trovate bombe - uniformi e bandiere Isis : Nello Sri Lanka continua la caccia ai terroristi. Oggi, nella parte orientale dell’isola, si è verificato uno scontro a fuoco tra i militari del governo e dei sospetti legati agli attentati di Pasqua, che hanno causato 253 morti. Sette persone sono state arrestate al termine delle operazioni. Nelle ricerche, i militati hanno trovato alcuni giubbotti esplosivi, bombe, uniformi dell’Isis, bandiere e persino un drone fotografico. Negli ...

Castellammare - Tagliano gli alberi sul Faito per ricavare una strada abusiva - Blitz dei carabinieri : area sequestrata : Tagliano gli alberi per ricavare una strada abusiva, i carabinieri sequestrano l'area in attesa di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. blitz dei militari forestali nella giornata di ieri sul ...

Blitz segreto dei 5 stelle per togliere le deleghe ad Armando Siri - doppia ritorsione leghista : Due fili ad altissimi elettricità si intrecciano e viene fuori lo scoppio. L'inchiesta che coinvolge Armando Siri e gli audio di Virginia Raggi mandano in tilt il governo tra litigi a colpi di intercettazioni e richieste di dimissioni. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si parlano appena se non per battibeccare durante quello che doveva essere un Consiglio dei ministri dall'alto valore simbolico."Non vi potete comportare così. Qui ...

Cozze - fragole e fave : scatta il Blitz dei vigili nel Napoletano. Sanzionati esercenti e abusivi : blitz degli agenti della polizia municipale di Marano, che hanno effettuato controlli a tappeto per le occupazioni abusivo di suolo publbico da parte dei titolari di pescherie e negozi di ortofrutta. ...