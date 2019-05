Bimba ferita a Napoli | il miracolo del risveglio | «Mi chiamo Noemi | che ci faccio qui?»

Bimba ferita a Napoli - per Minniti Salvini doveva fermare la sua campagna elettorale : "Oggi tiriamo un sospiro di sollievo perché Noemi respira da sola e questa è una notizia straordinaria, e perché ci sono stati degli arresti dei presunti killer, tuttavia tutto ciò non può cancellare un dato: in un momento di drammatica emergenza, in un momento in cui c'era una bambina che lottava tra la vita e la morte a Napoli, che aveva solo una colpa, di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, il ministro dell'Interno continuava a ...