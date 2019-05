Billions e Black Monday | dopo Gomorra il venerdì di Sky Atlantic dedicato al mondo della

blogo

(Di venerdì 10 maggio 2019) Soldi, economia e potere. Oggi come nel 1987 le società che operano in borsa, tra investimenti e partecipazioni azionarie, muovono milioni e controllano il destino di nazioni intere.Finite le sei settimane con la quarta stagione di, Skylascia ilcriminalità per spostarsi in quellofinanza con la quarta stagione die in seconda serata la prima stagione di. Due serie tv targate Showtime e che raccontano in due modi diversi ilfinanza, tra dramma e comicità. Interessante l'operazione di Skyche inserisce le due serie nella stessa serata, quasi a mostrare l'evoluzione del modo di operare in borsa in trent'anni.ildi Skyalfinanza pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2019 01:47.

