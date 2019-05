Beautiful | Steffy rifiuta la mano di Bill | anticipazioni trame dal 12 al 18 maggio

Beautiful - anticipazioni di metà maggio : Steffy prende tempo e rimanda le nozze con Bill : Appuntamento con le anticipazioni della soap americana Beautiful, in particolare con ciò che accadrà dal 12 al 18 maggio prossimi. La telenovela, in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13:40, vedrà nel corso della prossima settimana sorprendenti novità riguardanti in particolare Steffy e il suo rapporto con Bill Spencer. La giovane Forrester, dopo aver scoperto Liam e Hope insieme, deciderà di troncare una volta per tutte la ...

Beautiful Anticipazioni 11 maggio 2019 : Steffy fa un patto con il "diavolo" : Steffy accetta di sposare Bill solo se lui firmerà un accordo: le nozze in cambio delle sue quote della Forrester Creations.

Beautiful Anticipazioni 10 maggio 2019 : Steffy corre tra le braccia di Bill : Steffy ha scoperto che Liam l'ha tradita e decide di chiudere con lui. Sconvolta, sale in macchina e corre da Bill.

Anticipazioni Beautiful - oggi : una delusa Steffy accetta la proposta di Bill : La puntata di Beautiful di ieri 8 maggio ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso dopo l'amara scoperta fatta da Steffy. Quest'ultima ha seguito il consiglio di Bill e si è recata alla Forrester Creations per controllare il comportamento di Liam. Purtroppo il magnate non si sbagliava nel metterla in guardia: quando lei è arrivata, Liam stava baciando appassionatamente Hope. A questo punto, Steffy ha cominciato ad inveire contro la ...

Beautiful - trame dal 12 al 18 maggio : Steffy stringe un patto con Bill - Ridge furioso : Nuove e avvincenti puntate di Beautiful attendono i fan della soap americana anche nella settimana che va da domenica 12 maggio a sabato 18 maggio 2019, dove, secondo le anticipazioni, assisteremo alla drastica ed inaspettata decisione di Steffy. La Forrester, dopo aver sorpreso Liam e Hope durante uno scambio di effusioni, sarà sconvolta e lascerà il padre di sua figlia per sempre. Dopo il duro confronto con Liam, Steffy correrà tra le braccia ...

Puntate Beautiful : Steffy e la proposta di matrimonio di Liam a Hope : Beautiful anticipazioni Puntate italiane: Steffy assiste alla proposta di matrimonio che Liam fa a Hope Duro momento per Steffy, che nel corso delle prossime Puntate italiane di Beautiful si ritrova ad assistere alla proposta di matrimonio di Liam a Hope. La figlia di Ridge, fuori da uno studio della Forrester Creations, intravede il suo ex […] L'articolo Puntate Beautiful: Steffy e la proposta di matrimonio di Liam a Hope proviene da ...

Beautiful : Jacqueline MacInnes Wood alias Steffy Forrester miglior attrice protagonista ai Daytime Emmy 2019 : La giovane attrice statunitense si aggiudica la statuetta di miglior attrice drammatica ai Daytime Emmy 2019.

Anticipazioni Beautiful dal 12 al 18 maggio : Steffy rifiuta di sposare l'ex suocero : Saranno puntate da non perdere quelle che i telespettatori di Beautiful potranno seguire dal 12 al 18 maggio su Canale 5. Dopo avere sorpreso Liam e Hope insieme, Steffy non vorrà più saperne dell'ormai ex fidanzato: si dirà stanca di essere costantemente messa in discussione da una persona che ama due donne. In passato ha visto Taylor soffrire per lo stesso motivo, a causa dei dubbi di Ridge, e lei non vorrà ripetere un simile errore. ...

Anticipazioni Beautiful - puntate italiane : Steffy rinuncia all'amore - lo Spencer si scusa : Le puntate italiane di Beautiful delle prossime settimane segneranno la svolta per alcune delle trame che tengono banco da diversi mesi. Tra di esse, vanno segnalati gli intrighi orditi da Bill Spencer prima nei confronti della Spectra Fashions e successivamente verso Steffy. Dopo la notte di passione trascorsa con il suocero, quest'ultima ha dovuto affrontare le insistenze del magnate che ha usato ogni mezzo in suo potere per separarla da Liam. ...