Bastianich lascia Masterchef per la musica

MasterChef Italia - Joe Bastianich lascia : giudici 'solo' Barbieri - Cannavacciuolo e Locatelli : Joe Bastianich non sarà più giudice di MasterChef Italia: la nona edizione, in onda tra dicembre 2019 e gennaio 2020, non avrà più il ristoratore italo-americano. L'annuncio è arrivato 'a sorpresa' da Giorgio Locatelli ospite di E poi c'è Cattelan, ma in fondo era nell'aria per due motivi: un po' perché si vocefera da tempo dell'ingresso di Bastianich tra le file dei giudici di X Factor, un po' perché ormai la sua carica a MCI si era ...