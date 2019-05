Basket | Serie A 2019 | Torino penalizzata di 8 punti e retrocessa | Pistoia si salva

Basket - il programma e le date della stagione 2019-2020. Si parte con la Supercoppa Italiana - la Serie A dovrà finire entro il 12 giugno : La Lega Basket Serie A ha comunicato l’approvazione, in sede di assemblea, delle disposizioni per l’ammissione e la permanenza al massimo campionato per la stagione 2019-2020. E’ stata inoltre approvata la pianificazione per le date della ventura annata, che dipenderà in buona parte anche da alcune disposizioni dettate dalla FIBA. La Federazione internazionale, infatti, ha imposto, non solo all’Italia, di terminare tutte ...

Basket - in Serie A arrivano i verdetti : MILANO - Sarà una notte indimenticabile di Basket perché, per la prima volta in Italia, tutta la squadra di Eurosport si schiera in tempo reale alla scoperta della griglia dei playoff. L'ultima ...

Basket Bellizzi supera la Partenope e porta la serie alla bella. : LA CRONACA Approccio alla partita deciso per Bellizzi, che sa di non poter fallire. Esposito apre con un 5-0 di parziale che sblocca il punteggio. Alunderis e Bustamante, i due uomini migliori di ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2019 : Ragusa non si arrende mai! Schio cade in volata in gara-3 - serie ancora aperta : Spettacolo e colpi di scena fino alla fine nel terzo atto della Finale Scudetto della serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Ragusa ha sconfitto Schio con il punteggio di 67-62 al termine di un incontro equilibrato e giocato ad un’intensità irreale da parte di entrambe le formazioni. La squadra siciliana guidata da Giovanni Recupido ha messo in campo una prestazione di assoluto valore, facendo la differenza grazie alla difesa e alla ...

Serie A Basket - niente da fare per l’Olimpia Milano : respinto il ricorso presentato contro la FIP e Pistoia : Il ricorso presentato dall’Olimpia Milano è stato respinto dal Collegio di Garanzia, presieduto da Vito Branca La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, al termine dell’udienza di discussione tenutasi oggi, ha respinto il ricorso presentato, il 12 aprile 2019, dalla società Pallacanestro Olimpia Milano s.r.l. (A/X Armani Exchange Milano) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e nei ...

Basket - Serie A 2019 : infortunio per Mike James - la stella di Milano a rischio per l’inizio dei play-off : Nella sfortuna sembra essere andata piuttosto bene all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e alla sua stella, lo statunitense Mike James. L’infortunio arrivato nella partita della Serie A di Basket con Trento sembrava essere piuttosto serio, invece è meno grave del previsto: si dovrebbe risolvere con circa quindici giorni di stop. Siamo ovviamente alle porte dei play-off, dunque l’americano potrebbe essere a riposo nelle prime ...

Basket - Serie A 2019 : respinto il ricorso di Milano - resta la sconfitta a tavolino contro Pistoia : Definitivamente respinto il ricorso dell’A/X Armani Exchange Milano contro la FIP e la società Pistoia Basket 2000: resta dunque la sconfitta a tavolino per 20-0 nella sfida giocata lo scorso febbraio, arrivata a causa della presenza in campo del neo acquisto James William Nunnally, che doveva scontare una giornata di squalifica. Queste le parole riportate dal CONI: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. ...

Basket Serie A - LBA Award 2019 - votate il giocatore rivelazione su Gazzetta.it : Scopri i candidati nelle schede e vota il sondaggio per scegliere il giocatore rivelazione del 2018-19 di Serie A. Basket, chi è il giocatore rivelazione della Serie A 2018-19? Commenta James Blackmon,...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Houston difende il fattore campo e supera Golden State - serie in perfetta parità sul 2-2 : Lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 non si ferma neppure per un momento. Nella combattuta e appassionante sfida che nella notte italiana ha messo di fronte Houston Rockets e Golden State Warriors gli uomini di Mike D’Antoni sono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva imponendosi con il punteggio finale di 112-108 e ristabilendo la assoluta parità nella serie dopo le prime quattro partite. James Harden (38 punti e 10 ...

Basket - Serie A 2019 : le ipotesi di parità all’ultima giornata. Tutti i possibili scenari in vista dei playoff scudetto : Sono state pubblicate nella mattina le ipotesi di parità in vista dell’ultima partita della stagione regolare di Serie A 2018-2019. Soltanto tre verdetti sono certi: il primo posto di Milano, il secondo di Cremona e il terzo di Venezia, che può raggiungere la Vanoli, ma non superarla, poiché nella sconfitta di ieri si è vista anche ribaltare la differenza canestri che l’avvantaggiava. Il calcolo attuale delle situazioni di parità ...

Basket - i migliori italiani della 29 giornata di Serie A. Gran serata per Marcu Spissu - solido Andrea La Torre - Giampaolo Ricci protagonista nell’impresa di Cremona : Prima di parlare di cos’hanno fatto i giocatori italiani in questa ventinovesima e penultima giornata della Serie A, bisogna fare una premessa doverosa. Tale turno di campionato è stato sostanzialmente a sette partite, perché l’ottava, tra Brescia e Virtus Bologna, si è giocata dieci giorni fa ed ha visto la tripla di Luca Vitali far brillare le ultime speranze della Germani, che però da ieri è ufficialmente esclusa dalla corsa ai ...

Basket Serie A - Lba Awards : vota qui : Grande novità per i premi dei migliori giocatori della Serie A 2018-10: i lettori di Gazzetta.it contribuiranno a decidere chi salirà sul palco degli Lba Awards, la cerimonia degli oscar della Serie A ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Leonard trascina Toronto in casa di Philadelphia! Denver sbanca Portland - entrambe le serie in perfetta parità : Arrivano due successi esterni nella notte dedicata alla gara-4 delle semifinali dei Playoff NBA 2019. Toronto si impone in casa di Philadelphia grazie ad una prestazione da autentico fuoriclasse di Kawhi Leonard, mentre Jamal Murray e Nikola Jokic sono gli artefici principali della vittoria di Denver sul campo di Portland. entrambe le serie si trovano al momento sul punteggio di 2-2, in attesa delle ultime partite che faranno la differenza e ...

Basket - Serie A : Milano vince all'overtime - Cremona si impone su Venezia : ROMA - Classifica in parte rivoluzionata in ottica playoff al termine della penultima giornata di regular season del campionato di Serie A di Basket . Milano conquista matematicamente il primo posto ...