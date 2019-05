Basket | otto punti di penalità all' Auxilium Torino | addio Serie A

Basket - NBA Playoff 2019 : Boston chiude la serie - Gallinari sotto 3-1 con Golden State. Portland e Toronto allungano : I Boston Celtics sono la prima squadra a qualificarsi per il secondo turno dei Playoff NBA 2019. La formazione allenata da Brad Stevens ha chiuso sul 4-0 la serie contro Indiana, superando i Pacers anche in gara-4 per 110-106. Una partita combattuta e che ha visto ancora una volta i Celtics allungare in maniera decisiva negli ultimi cinque minuti. Decisivi i canestri di Gordon Hayward, miglior marcatore della compagine di Stevens con 20 punti, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Boston chiude la serie - Gallinari sotto 3-1 con Golden State. Portland e Toronto allungano : I Boston Celtics sono la prima squadra a qualificarsi per il secondo turno dei Playoff NBA 2019. La formazione allenata da Brad Stevens ha chiuso sul 4-0 la serie contro Indiana, superando i Pacers anche in gara-4 per 110-106. Una partita combattuta e che ha visto ancora una volta Boston allungare in maniera decisiva negli ultimi cinque minuti. Decisivi i canestri di Gordon Hayward, miglior marcatore dei Celtics con 20 punti, anche se ci sono ...