Basket | Auxilium Torino retrocessa | confermato -8 penalizzazione

Basket - otto punti di penalità all'Auxilium Torino : addio Serie A : ROMA - Dopo la decisione della Lega Basket , arriva anche la matematica retrocessione dalla Serie A di Basket per l' Auxilium Torino : il Consiglio federale della Fip, " all'esito delle verifiche ...

Basket - la Lega Serie A esclude l’Auxilium Torino : L’Assemblea della Lega Basket di Serie A “ha deliberato la esclusione dalla LBA del club Auxilium Pallacanestro Torino. La decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù sino al febbraio 2019″. E’ […] L'articolo Basket, la ...

L’Auxilium Fiat Torino è stata esclusa dalla serie A di Basket : L’Auxilium Fiat Torino, la squadra di pallacanestro di Torino sponsorizzata dalla Fiat, è stata esclusa dalla Lega Basket di serie A per l’ingresso nella proprietà del club torinese di Dimitry Gerasimenko, che fino allo scorso febbraio era il proprietario della

Lega Basket Serie A : l’Auxilium Torino esclusa dal campionato - i dettagli : Lega Basket Serie A, l’Auxilium Pallacanestro Torino è stata esclusa dal campionato a seguito delle recenti vicissitudini La Assemblea della Lega Basket Serie A ha deliberato la esclusione dalla LBA del club Auxilium Pallacanestro Torino. La decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, ...

Basket : ecco i fondi per Auxilium Torino : Torino, 23 APR - L'Auxilium Torino porterà a termine la stagione in corso. La Federazione Italiana Pallacanestro annuncia in una nota che la società "sembra aver reperito le risorse necessarie per ...

Basket - la FIP sull’Auxilium Torino : “La società sembra aver reperito le risorse necessarie per portare a termine il campionato” : Interviene la FIP sul caso dell’Auxilium Torino, dopo le voci che nelle ultime ore vorrebbero la società piemontese praticamente salva dopo aver trovato il milione di euro del quale ha bisogno (si parla di un intervento di Gerasimenko, ex patron di Cantù). In attesa di conferme la Federazione fa sapere che continueranno i controlli già in essere sulla società torinese. Di seguito il comunicato ufficiale integrale della Federazione: ...

Basket : Auxilium Torino ha trovato i fondi per finire la stagione : L’Auxilium Torino terminerà la stagione, una nota della Federazione Italiana Pallacanestro ha tranquillizzato l’ambiente L’Auxilium Torino riuscirà a terminare il campionato di Serie A. Questa la buona notizia riportata da una nota della Federazione Italiana Pallacanestro nelle ultime ore: “il club sembra aver reperito le risorse necessarie per portare a termine il campionato in corso, le attività di verifica già in ...

Basket - Serie A 2019 : a Torino arrivano gli stipendi. Niente sciopero per l’Auxilium : A Torino torna parzialmente il sereno. L’Auxilium continuerà la stagione e arriverà alla fine del campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport è stata scongiurata, dunque, l’ipotesi di un clamoroso sciopero dei giocatori e di una possibile mancata partecipazione alla prossima partita contro Avellino. Il proprietario Antonio Forni ha saldato la prima parte degli stipendi mancanti. Si tratta del primo milione dei due che servono ...