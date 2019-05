Badminton | Campionati Italiani 2019 | allineati i tabelloni agli ottavi Poche sorprese

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) Prima giornata deiAssoluti di: a Milano tutti isi sono, con due turni in programma per i tornei di singolare ed uno solo per i tre di doppio. Domani si disputeranno, quarti e semifinali, inoltre partiranno anche i tornei di para. Nel singolare maschile dopo i primi due turni odierni restano in gara tutti i principali favoriti per il successo finale, con Rosario Maddaloni ancora in corsa per il sesto tricolore consecutivo, ma sono apparsi in grande spolvero anche Giovanni Greco, Giovanni Toti e Fabio Caponio. Nel singolare femminile completati due turni, avanti senza problemi Katharina Fink e Judith Mair, due tra le principali favorite, mentre domani rischia qualcosa sin da subito Silvia Garino, opposta a Gloria Pirvanescu. Bene nelle sfide odierne anche Camilla Taramelli, Yasmine Hamza, Chiara Passeri e Lisa ...

