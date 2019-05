Auriemma a Radio Marte | “Ancelotti ha individuato il reparto da migliorare”

forzazzurri

(Di venerdì 10 maggio 2019) Raffaeleè intervenuto aparlando degli obiettivi del Napoli nel prossimo calciomercato, focalizzandosi sulle corsie esterne. Le sue dichiarazioni: Il problema riguarda gli esterni bassi perché nessuno è certo di rimanere l'anno prossimo, soprattutto a destra. Tra tutti loro, quello che ha più mercato è Elseid Hysaj: l'albanese ha proposte dall'Italia e dall'estero. Dalla sua eventuale cessione il Napoli potrebbe ricavare i soldi per Trippier, che secondo me non è poi cosi superiore del terzino azzurro. Theo Hernàndez è un altro profilo che potrebbe arrivare ma in prestito per diritto di recompra non conviene".